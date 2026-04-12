یزدانی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در مرحله رده‌بندی به مصاف اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۹ بر ۳ پیروز و به مدال برنز رسید.

یزدانی در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، به گروه بازنده ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر ۱سومیابازار زاندانبود از مغولستان را از پیش رو برداشت.