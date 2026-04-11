به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در مرحله فینال و رده‌بندی که به میزبانی بیشکک قرقیزستان در پنج وزن نخست نمایندگان کشتی آزاد ایران به یک طلا، یک نقره و یک برنز رسیدند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده در مرحله فینال به مصاف مونخ اردن باتخویاگ حریف مغولی خود رفت که با نتیجه ۱۴ بر ۳ به پیروزی رسید و به مدال خوش رنگ طلا رسید. والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش از هند را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر فوگا ساساکی از ژاپن را شکست داد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله رده‌بندی به مصاف شهزادبک یاراشیف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید. خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در فینال به مصاف آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید. آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.

پیروزی آذرپیرا برابر حریف ژاپنی که اصالتی ایرانی داشت می توانست به قهرمانی تیم ملی ایران در آسیا کمک کند اما این کشتی گیر عنوان دار ژاپنی برنامه های ایران را تغییر داد.

در رقابت های پنج وزن اول مهدی یوسفی و پیمان نعمتی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پنج وزن دوم سه فینالیست دیگر دارد که رقابت هایشان را روز یکشنبه برگزار خواهند کرد.