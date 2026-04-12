یزدانی: سختی زیادی برای رسیدن به مسابقات کشیدیم/ به ما خرده نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد یزدانی ملی‌پوش وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان پس از کسب مدال برنز گفت: من می توانستم در فینال باشم اما با اشتباه خودم این موقعیت را از دست دادم. خدا را شکر به مدال برنز رسیدم این کمترین مدالی بود که برسم. شرایط سختی داشتیم تا به محل مسابقات برسیم. ۴۸ ساعت در راه بودیم، اگر بچه ها کم آوردند به خاطر مسیر بود واقعا سختی کشیدیم بنابراین مردم به ما خرده نگیرند.

وی گفت: تیم ایران همیشه قهرمان است ما سختی زیادی برای رسیدن به محل مسابقات کشیدیم و به تک تک هم تیمی‌هایم افتخار می کنم.