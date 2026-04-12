قاسمپور: شادی مردم برای ما کافی است/به خاطر جنگ اردوی خوبی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران قاسمپور پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: خدا را شکر در این دوره از مسابقات با حریفان اسیایی مطرح کشتی گرفتم و به مدال طلا دست پیدا کنم. واقعیت این است که ما پس از جنگ اردوهای خوبی پشت سر نگذاشتیم و سرگردان بودیم.

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: روزهای آخر با همت رئیس فدراسیون و درستکار تمرینات نصف و نیمه انجام دادیم. مسیر سختی هم طی کردیم تا به مسابقات برسیم. ما نزدیک ۴۰ ساعت در راه بودیم. کشتی‌گیران آمادگی کافی نداشتند.

وی عنوان کرد: در این روزهای که خیلی از هموطنان داغ دیدند، شاید این موضوعات کوچک است اما همین که با مدال‌های ما مردم لحظه‌ای شاد شدند همان برای ما کافی است.