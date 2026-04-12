  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

قاسمپور: شادی مردم برای ما کافی است/به خاطر جنگ اردوی خوبی نداشتیم

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: مسیر سختی هم طی کردیم تا به مسابقات برسیم. ما نزدیک ۴۰ ساعت در راه بودیم. کشتی‌گیران آمادگی کافی نداشتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، کامران قاسمپور پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: خدا را شکر در این دوره از مسابقات با حریفان اسیایی مطرح کشتی گرفتم و به مدال طلا دست پیدا کنم. واقعیت این است که ما پس از جنگ اردوهای خوبی پشت سر نگذاشتیم و سرگردان بودیم.

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: روزهای آخر با همت رئیس فدراسیون و درستکار تمرینات نصف و نیمه انجام دادیم. مسیر سختی هم طی کردیم تا به مسابقات برسیم. ما نزدیک ۴۰ ساعت در راه بودیم. کشتی‌گیران آمادگی کافی نداشتند.

وی عنوان کرد: در این روزهای که خیلی از هموطنان داغ دیدند، شاید این موضوعات کوچک است اما همین که با مدال‌های ما مردم لحظه‌ای شاد شدند همان برای ما کافی است.

کد مطلب 6799124
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها