۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

پس از چند جلسه اهالی فوتبال؛

لیگ بیست و پنجم بلاتکلیف ماند/ تیم‌ها تمرین کنند تا بعد از جام‌جهانی!

پس از برگزاری نشست مدیران عامل باشگاه ها با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، تکلیف بیست و پنجمین دوره لیگ برتر مشخص نشد اما پیشنهاد شد ادامه مسابقات بعد از جام جهانی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران عامل تیم های لیگ برتری برای چندمین بار دور هم جمع شدند تا امروز یکشنبه تکلیف ادامه رقابت های لیگ برتر بیست و پنجم را مشخص کنند اما در پایان نتوانستند به جمع بندی برسند و با اعلام نقطه نظراتشان منتظر تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ شدند.

در یکی از پیشنهاداتی که از سوی مدیران عامل ارایه شد، مقرر شد ادامه رقابت های لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار شود اما تیم ها تمرینات خود را تا آن زمان و برای آماده کردن ملی پوشان ادامه دهند. با این حال این پیشنهاد هم نهایی نشد.

برگزاری متمرکز بازی‌ها در تهران هم یکی دیگر از پیشنهادات بود که برخی مدیران عامل با آن موافق بودند و برخی هم مخالفت خود را اعلام کردند. با این حال باید دید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در مورد تعیین تکلیف لیگ بیست و پنجم چه تصمیمی خواهند گرفت.

کد مطلب 6799024

    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      جای جام جهانی تو کشور دشمن لیگ رو برگزار کنید
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اگر پرسپولیس صدر جدول بود همان اسفند ماه لیگ را تمام می کردند و این تیم را قهرمان می کردند ( مانند قهرمانی های دستوری قبل) چون استقلال صدر جدول است همه در حال آویزان و معلق در هوا هستند!!

