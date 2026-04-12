به گزارش خبرنگار مهر، مدیران عامل تیم های لیگ برتری برای چندمین بار دور هم جمع شدند تا امروز یکشنبه تکلیف ادامه رقابت های لیگ برتر بیست و پنجم را مشخص کنند اما در پایان نتوانستند به جمع بندی برسند و با اعلام نقطه نظراتشان منتظر تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ شدند.

در یکی از پیشنهاداتی که از سوی مدیران عامل ارایه شد، مقرر شد ادامه رقابت های لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار شود اما تیم ها تمرینات خود را تا آن زمان و برای آماده کردن ملی پوشان ادامه دهند. با این حال این پیشنهاد هم نهایی نشد.

برگزاری متمرکز بازی‌ها در تهران هم یکی دیگر از پیشنهادات بود که برخی مدیران عامل با آن موافق بودند و برخی هم مخالفت خود را اعلام کردند. با این حال باید دید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در مورد تعیین تکلیف لیگ بیست و پنجم چه تصمیمی خواهند گرفت.