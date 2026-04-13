۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

بلاتکلیفی مدافع ازبک؛ استقلال در جستجوی زوج فلاح

در حالی که همچنان حضور بازیکنان خارجی در کشورمان در هاله ای از ابهام قرار دارد، سرمربی تیم فوتبال استقلال قصد دارد در ترکیب خط دفاعی خود تغییراتی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال در سال جدید به مدت سه روز است که آغاز شده و آبی‌پوشان زیر نظر سهراب بختیاری‌زاده روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند.

با توجه به بسته بودن حریم هوایی ایران، هنوز بازیکنان خارجی این تیم موفق به بازگشت به کشور نشده‌اند. در همین حال، اوزجان بیزاتی مربی ترکیه‌ای استقلال نیز به جمع کادر فنی این تیم اضافه شده است.

از سوی دیگر، رستم آشورماتوف، مدافع استقلال که پیش از این در ترکیب اصلی آبی‌پوشان قرار داشت، در شرایط فعلی قادر به بازگشت به ایران نیست. در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده در تمرینات اخیر گزینه‌های متعددی را برای انتخاب زوج سامان فلاح در خط دفاعی مدنظر قرار داده است.

در این بین، عارف غلامی و عارف آقاسی دو گزینه اصلی برای حضور در ترکیب استقلال در صورت ادامه غیبت آشورماتوف محسوب می‌شوند.

آقاسی که در ابتدای فصل از بازیکنان ثابت استقلال بود، به دلیل مسائل انضباطی جایگاه خود را از دست داده بود، اما اکنون با ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر این فرصت را دارد تا بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد و جایگاهش را در ترکیب تیم تثبیت کند.

