تیم ایرانی مقتدرانه مذاکره کرد؛ ترامپ باید به شروط ایران تن دهد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد که به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی بدون رسیدن به توافق به پایان رسید، اظهار کرد: آمریکا و نظام سلطه، به‌ویژه ترامپ اهل عدل، انصاف، گفتگو و حق و حقیقت نیستند، بلکه به دنبال سلطه، برتری‌جویی، چپاول و گرفتن امتیازات نامشروع هستند.

وی ادامه داد: آنان اگر فکر کنند که می‌توانند خواسته‌های نامشروع خود را از طریق جنگ به دست بیاورند، مانند جنگ رمضان، شروع به جنگ خواهند کرد، اما اگر ببینند که در جبهه نبرد به اهداف خود نمی‌رسند و با دیوار مستحکم دفاع جانانه مردم ما روبرو می‌شوند، ممکن است دنبال فریب‌های دیپلماتیک بروند تا به اهدافشان برسند.

ترامپ در یک بازی دو سر باخت گرفتار شد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ترامپ وارد یک بازی دو سر باخت شد، تصریح کرد: چند عامل اعم از زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی، غرور نظامی، تکیه بر هژمونی چند ده‌ساله، تکیه بر توان و قدرت نظامی، تکیه بر اجماع‌سازی و ائتلاف‌سازی علیه جمهوری اسلامی، فریب‌های نتانیاهو و مدلی که در کشورهای دیگر مثل ونزوئلا پیاده شده بود و تصور می‌کردند در ایران هم جواب می‌دهد، باعث شد ترامپ وارد این معرکه شود، اما به اهدافش دست نیافت.

ذوالنوری توضیح داد: رئیس‌جمهور آمریکا تلاش زیادی برای اجماع‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد و در سراسر دنیا گدایی کرد، اما حتی اروپا هم دست رد به سینه ترامپ زد و اجماع‌سازی علیه ایران اتفاق نیافتاد.

دشمن را در میدان نبرد شکست دادیم

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در میدان نبرد هم رزمندگان ما به حمدالله با شجاعت و پایمردی خود، راه دشمنان را سد و آنان را تنبیه کردند. همچنین آنان به دنبال براندازی و ایجاد آشوب داخلی با ارعاب و ورود عناصر مزدورشان بودند که مردم با قدرت جوابشان را دادند و دشمن را شکست دادند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، دشمن متوجه شد که با توان نظامی که به آن مغرور شده بود، به نتیجه نخواهد رسید. توان نظامی ما نیز نتوانست از بین برود و قدرت موشکی‌مان همچنان باقی است. پس دشمن در ابعاد مختلف و در میدان شکست خورد، هیمنه‌اش شکست و هژمونی چند ده‌ساله‌اش از بین رفت.

آمریکا به فریب دیپلماتیک روی آورد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه‌، گفت: دشمن وقتی در این مسیر به نتیجه نرسید، به فریب دیپلماتیک روی آورد و فکر می‌کرد ما حاضریم مثل ادوار گذشته با بده‌بستان‌هایی کنار بیاییم و موضوع تمام شود. آنان می‌خواستند از این راه باز هم ما را فریب دهند و امتیازاتی مانند دست برداشتن ایران از کنترل تنگه هرمز و گرفتن اورانیوم غنی‌شده را بگیرند، اما تیم مذاکره‌کننده ما با قوت وارد شد و مقتدرانه عمل کرد و به دشمن نشان داد که دیگر نمی‌تواند مثل گذشته ما را فریب دهد. دشمن به اشتباه تصور می کرد که قدرتی دارد و می تواند تیم دیپلماسی ما را بترساند، اما این فریب آن‌ها هم به شکست منجر شد.

ذوالنوری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با صداقت و حسن نیت، اما در عین حال با نگاه بدبینانه به طرف آمریکایی پای میز مذاکره رفت، زیرا نمی‌توانستیم به آن‌ها اعتماد کنیم. البته ما برای بازی پای میز مذاکره نرفتیم، اما امیدی هم به طرف مقابل نداشتیم، چون آنان نشان دادند که صداقت ندارند. البته ما برای اثبات حقانیت خود و نشان دادن اینکه به دنبال جنگ نیستیم و با حفظ شروط خود آمادگی تعامل داریم، پای میز مذاکره رفتیم که عرصه دیپلماسی هم پرده‌ دیگری از رسوایی دشمن را به نمایش گذاشت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: ما در عرصه دیپلماسی هم سربلندیم، چراکه به دنبال حفظ حقوق ملت و منافع کشور هستیم و اگر بتوانیم پیروزی برای مردم رقم بزنیم، از آن استقبال می‌کنیم، اما اگر دشمن به دنبال فریب دیپلماتیک ما باشد، زیر بار نخواهیم رفت.

اگر دشمن مجددا به ایران حمله کند، سیلی محکمی خواهد خورد

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دشمن بخواهد بار دیگر وارد فاز نظامی و تجاوز به کشورمان شود، محکم‌تر از گذشته سیلی خواهد خورد، وضعیت اقتصادی دنیا بدتر خواهد شد و فشار افکار عمومی جهانی و داخل آمریکا بر ترامپ بیشتر خواهد شد، البته فکر می‌کنم که دشمن به میز مذاکره بازخواهد گشت، چون ترامپ در یک بن‌بست و باتلاق جدی گیر کرده و راهی جز بازگشت به مذاکره ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال، قدرت ما همچنان برای کنترل تنگه هرمز سر جای خودش است و دشمن مجبور است برخی از امتیازات را دهد، حقوق ما را به رسمیت بشناسد و تن به پذیرش شروط ما دهد تا بتواند از باتلاقی که در آن گیر کرده است، بیرون بیاید.

به تعرض‌های اسرائیل به لبنان پاسخ خواهیم داد

ذوالنوری توضیح داد: اگر آمریکا دست به تعرض نزند، ما دو کار خواهیم کرد: اول، تنگه هرمز را به صورت کامل کنترل خواهیم کرد و مسئله دوم هم این است که به تعرض‌های اسرائیل به لبنان پاسخ خواهیم داد.

وی تصریح کرد: ترامپ یا باید به مذاکره بازگردد و به شروط جمهوری اسلامی تن دهد، یا دوباره وارد جنگ شود که در این صورت، او دوباره در همان باتلاق خواهد افتاد. بنابراین، به نظر می‌آید که کم‌هزینه‌ترین گزینه برای دشمن این است که به شروط جمهوری اسلامی تن دهد. مردم هم خیالشان راحت باشد و بدانند که آن‌ها هچ غلطی نمی‌توانند کنند.