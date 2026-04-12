به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی هیاتهای اجرایی و نظارت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دورهای انتخابات خبرگان رهبری شهرستانهای دزفول و اندیمشک اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شورای شهر دزفول، ۴۲۲ نفر ثبتنام نهایی کردهاند که از این تعداد، ۳۸۱ نفر تأیید و چهار نفر رد صلاحیت شدهاند.
وی افزود: از میان افراد رد صلاحیتشده نیز دو نفر اعتراض خود را ثبت کردند که در نهایت صلاحیت یکی از آنها مورد تأیید قرار گرفت.
مرداس با بیان اینکه دزفول پس از اهواز بیشترین تعداد شعب اخذ رأی در استان خوزستان را دارد، افزود: در مجموع ۳۴۲ شعبه برای این شهرستان پیشبینی شده که شامل ۲۲۰ شعبه شهری در ۱۲ شهر و ۱۲۲ شعبه روستایی است.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در بخش دیگری از سخنان خود به برخی الزامات قانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره چهار ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، داوطلبان تأیید صلاحیتشده میتوانند با رعایت مواد ۴۰ و ۴۱، تنها یکبار حوزه انتخابیه خود را در محدوده همان شهرستان تغییر دهند.
مرداس یادآور شد: مهلت تعیینشده برای ثبت درخواست تغییر حوزه انتخابیه تا پایان روز ۲۷ فروردینماه است و داوطلبان باید در این بازه زمانی اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در ادامه گفت: تمامی مراحل اجرایی طبق تقویم ابلاغی در حال انجام است و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه در یازدهم اردیبهشتماه پیشبینی شده است.
مرداس با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در مدیریت محلی اظهار کرد: شوراها بهعنوان بازوی مشورتی و تصمیمساز در شهرها و روستاها، نقش مهمی در برنامهریزی و پیشبرد امور دارند و تقویت این نهاد مردمی، مسیر توسعه متوازن مناطق را هموار میکند.
مرداس با تأکید بر نقش مشارکت مردمی افزود: حضور آگاهانه و گسترده مردم در پای صندوقهای رأی، پشتوانه اصلی نظام و نشاندهنده اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی کشور است حضوری که میتواند پیام روشنی از همبستگی و انسجام ملی به همراه داشته باشد.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در پایان با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه دفاع از وطن، تأکید کرد: مردم همچنان با حضور شبانهروزی خود در میدان تا رسیدن به پیروزی در این جنگ، ایستادگی می کنند.
