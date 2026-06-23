اعزام بیش از هزار زائر از دزفول به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

عزیز مرداس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تمهیدات و هماهنگی‌های صورت گرفته برای اعزام زائران به آیین تشییع رهبر شهید پرداخت و اظهار کرد: با تشکیل ستاد هماهنگی در شهرستان، فرآیند ثبت‌نام و سازماندهی زائران آغاز شده و تمهیدات لازم برای اعزام بیش از یک هزار نفر از مردم دزفول به این آیین باشکوه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام زائران از طریق پایگاه‌ها و نواحی مقاومت بسیج محل سکونت شهروندان انجام می‌شود، افزود: تأمین ناوگان حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به زائران، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و انتظامی از جمله اقدامات انجام شده در راستای برگزاری هرچه بهتر این اعزام است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول یادآور شد: بر این اساس، شهروندان این شهرستان با ۳۰ دستگاه اتوبوس برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید به تهران اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: زائران دزفول ۱۴ تیرماه به تهران اعزام می‌شوند و عصر روز بعد و پس از تشییع به دزفول باز خواهند

مرداس همچنین بر ضرورت تأمین خدمات بهداشتی و درمانی زائران تأکید کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی حوزه سلامت برای ارائه خدمات مورد نیاز به زائران انجام شده است.