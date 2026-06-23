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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

اعزام بیش از هزار زائر از دزفول به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

اعزام بیش از هزار زائر از دزفول به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

دزفول - سرپرست فرمانداری دزفول از اعزام بیش از هزار زائر از این شهرستان به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران خبر داد.

عزیز مرداس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تمهیدات و هماهنگی‌های صورت گرفته برای اعزام زائران به آیین تشییع رهبر شهید پرداخت و اظهار کرد: با تشکیل ستاد هماهنگی در شهرستان، فرآیند ثبت‌نام و سازماندهی زائران آغاز شده و تمهیدات لازم برای اعزام بیش از یک هزار نفر از مردم دزفول به این آیین باشکوه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام زائران از طریق پایگاه‌ها و نواحی مقاومت بسیج محل سکونت شهروندان انجام می‌شود، افزود: تأمین ناوگان حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به زائران، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و انتظامی از جمله اقدامات انجام شده در راستای برگزاری هرچه بهتر این اعزام است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول یادآور شد: بر این اساس، شهروندان این شهرستان با ۳۰ دستگاه اتوبوس برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید به تهران اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: زائران دزفول ۱۴ تیرماه به تهران اعزام می‌شوند و عصر روز بعد و پس از تشییع به دزفول باز خواهند

مرداس همچنین بر ضرورت تأمین خدمات بهداشتی و درمانی زائران تأکید کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی حوزه سلامت برای ارائه خدمات مورد نیاز به زائران انجام شده است.

کد مطلب 6869416

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