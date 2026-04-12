۲۰۵۵ شهید و ۶۵۸۸ مجروح در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به صور لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، شهرک البازوریه در صور لبنان هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت.

همچنین جنگنده های اسرائیلی سلسله حملاتی به سحمر در بقاع غربی، عرمتی در اقلیم التفاح، شهرک های شقرا و الطیری و نیز دیرقانون النهر داشتند.

همچنین یک موتور سیکلت در شهرک البازوریه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که بر اثر حملات دشمن اسرائیلی به لبنان از دوم مارس گذشته تاکنون ۲۰۵۵ نفر شهید و ۶۵۸۸ نفر مجروح شده اند.