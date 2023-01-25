مازندران قادر به معرفی قهرمانان زیادی در ورزش کوهنوردی است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران با بیان اینکه هر شخصی که از سوی مجمع انتخاب می‌شود مورد حمایت کامل اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران خواهد بود، افزود: انتظاراتی از شخصی که این اعتماد را کسب کرده داریم، چون این شخص بازوی اجرایی مشترک فدراسیون و اداره کل است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان به کمک همکاران ناظر بر عملکرد هیئت‌های است و همراه هیئت‌های ورزشی خواهیم بود، بیان کرد: رؤسای شش هیئت‌ها باید پای کار باشند و برای تحقق اهداف ترسیم شده تلاش داشته باشند.

عالیشان با بیان اینکه مسئولان ۵۲ هیئت ورزشی استان مازندران باید پاسخگوی مطالبات جامعه هدف خود باشند بیان داشت؛ هیأت‌های ورزشی باید برنامه داشته باشند و انتظار داریم با این مجمع متحد و با حضور افراد متخصص، این رشته ورزشی متحول گردد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه این رشته مورد توجه مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: رهبر انقلاب همیشه به بحث پیاده روی و کوهنوردی اشاره می‌کند چون هم از لحاظ همگانی و سلامتی و قهرمانی این رشته ظرفیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: انتظار ما از همه هیئت‌ها این است که عملکرد مالی سالم و شفاف داشته باشند و با برگزاری منظم مجمع عمومی سالیانه، عملکرد هیأت را به اعضای مجمع ارائه دهند.

وی با تاکید بر امر آموزش، خاطرنشان کرد: توجه ویژه به بحث آموزش از نکات مهمی است که باید به صورت اختصاصی در این بخش کار شود.

عالیشان با اشاره به وضعیت پروژه سنگ نوردی در شهرستان آمل، گفت: مازندران با توجه به شرایط اقلیمی موجود می‌تواند در آینده قهرمانان زیادی را در این رشته ورزشی معرفی کند.

مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران برگزار و مجتبی محبوبی فولادی به عنوان رئیس این هیئت ورزشی انتخاب شد.