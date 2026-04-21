۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

عذاب وجدان مجری معروف آمریکا به خاطر حمایت از ترامپ

تاکر کارلسون مجری معروف آمریکا گفت که بابت حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ متاسف است و عذاب وجدان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکر کارلسون مجری مشهور آمریکایی به‌تازگی از نقش خود در کمک به انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ابراز پشیمانی کرده است.

کارلسون در پادکست خود با اذعان به اینکه ناخواسته مردم را با حمایت از ترامپ گمراه کرده، گفت: فکر می‌کنم این لحظه‌ای است که باید با وجدانمان روبه‌رو شویم. ما برای مدت طولانی از این بابت عذاب خواهیم کشید. من قطعاً این‌طور خواهم بود و می‌خواهم بگویم بابت گمراه کردن مردم متأسفم. این کار عمدی نبود. همین را می‌توانم بگویم.

کارلسون که یکی از چهره‌های شاخص جنبش ماگا محسوب می‌شود، در ادامه به نقش خود در صعود سیاسی ترامپ پرداخت و گفت او و میلیون‌ها حامی دیگر نیز در وضعیت کنونی سیاسی آمریکا مسئول هستند.

وی در گفت‌وگو با برادرش، باکلی کارلسون حتی خلق‌وخوی ترامپ را زیر سؤال برد و اعتراف کرد که برخی «نشانه‌های ضعف شخصیتی» در او نادیده گرفته شده بود.

او افزود: واضح است که نشانه‌هایی از ضعف شخصیت وجود داشت. ما این را می‌دانستیم، اما افراد زیادی با شخصیت ضعیف وجود دارند که فراتر از سطح شخصیت خود عمل می‌کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها