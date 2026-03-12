۳۴۹ نقطه پایتخت در جنگ آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد : شهرداری تهران همچون جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم قهرمان پایتخت قرار دارد و شهرداری در مراحل مختلف از عملیات امداد و نجات تا اسکان اضطراری و بازسازی و از نظافت و سامان دادن به شهر تا حملونقل عمومی در کنار همشهریان عزیز است.
وی افزود: از زمان اصابت موشک و انفجارهای رژیم جنایتکار آمریکا و اسرائیل، همکاران شجاع ما در سازمان آتشنشانی به عنوان فرمانده میدان امداد برای اطفای حریق و نجات جان همشهریان عزیز وارد عمل میشوند.
محمدخانی ادامه داد: بلافاصله با کمک نیروهای هلال احمر و اورژانس آواربرداری اولیه برای نجات افرادی که زیر آوار ماندهاند را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه و بدون وقفه همکاران ما در شهرداریهای مناطق و نواحی ورود میکنند و کار آواربرداری اساسی و بازگشایی معابر را در کوتاهترین زمان ممکن انجام میدهند ، این در حالی است که در همه این مراحل در ساعتهای اولیه امکان حمله مجدد دشمن در همان نقطه وجود دارد.
سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: تاکنون به ۳۴۹ نقطه در شهر آسیب وارد شده است. در این مدت ۸۹۹ خانوار ( ۲۸۵۴ شهروند) برای اسکان به هتلها معرفی شدند. این عزیزان در مجموع در ۱۲ مجموعه اقامتی اسکان داده شدهاند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران علاوه بر ظرفیت خود، مجموعههای اقامتی و اسکان دیگری را نیز اجاره کرده است.
محمدخانی گفت: مردم عزیز میتوانند برای دریافت مشاوره در خصوص نحوه اسکان اضطراری و یا خدمات شهرداری تهران به آسیبدیدگان و یا آسیبهای به وجود آمده به دفتر مدیریت بحران در شهرداریهای مناطق و نواحی مراجعه کنند.
وی افزود: سامانه ۱۳۷ داخلی ۳ تماس و نرمافزار موبایلی شهرزاد هم دیگر راههای ارتباطی در این باره هستند و همچنین از روز اول جنگ با دستور شهردار تهران و بنابر اختیارات قانونی، حمل و نقل در تهران رایگان شد.
وی درباب خدمترسانی شهرداری افزود: در راستای خدماترسانی هرچه بهتر به مردم تهران همزمان با افزایش ساعت کاری مترو تا ساعت ۲۴ و شبانهروزی بودن سامانه اتوبوسهای تندروی تهران (BRT)، این خدمت همگی رایگان به مردم ارائه میشود.
محمدخانی اظهار کرد: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی لغو شده است و همچنین هیچ گونه کمبودی در تهیه و توزیع اقلام و کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی گفت: ۳۱۶ میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در این روزها از ساعت ۸ صبح بی وقفه تا ساعت ۱۶ و ۵۵ فروشگاه شهروند نیز از ساعت ۸ تا ۱۷ و در صورت نیاز تا ۱۹ به مردم خدمات ارائه میدهند.
سخنگوی شهرداری تهران افزود: تاکنون ۸۱ ایستگاه مترو و تعدادی از مدارس و ساختمانهای تجاری خصوصی برای پناهگاه مناسب تشخیص داده شده که از این تعداد ۳۲ ایستگاه مترو در حال حاضر قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارند.
محمدخانی ادامه داد: شهرداری تهران از طریق معاونت اجتماعی، سازمان فرهنگی و هنری و سازمان زیباسازی پشتیبانی تجمعات انقلابی و مردمی را در هر پهنه و در تمام ۲۲ منطقه برعهده دارد.
وی گفت: بهشت زهرا (س) کانون ساماندهی شهدا است و با توجه به حضور همه دستگاه های مربوطه اقدامات در این حوزه نیز بدون مشکل در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که شهرداری در این روزها همچون دلاورمردان نظامی، انتظامی و امدادی و بسیجیان غیور در کنار مردم حضور دارند.
محمدخانی در پایان گفت: همکاران ما ضمن خدمات رسانی، در حال انجام پروژههای عمرانی هستند و به امید خدا یک به یک این پروژهها نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
