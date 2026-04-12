۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

اصحابی: موج ناپایدار جوی در راه گلستان؛ بارش‌ها سه‌شنبه شدت می‌گیرد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از نفوذ سامانه‌های ناپایدار به استان خبر داد و گفت: از امروز یکشنبه تا پایان هفته، آسمان گلستان شاهد افزایش ابر، بارش‌های متناوب و وزش باد خواهد بود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، به‌تدریج از امروز تا پایان هفته با نفوذ امواج ناپایدار به استان، شرایط جوی ناپایدار خواهد شد.

وی افزود: در این مدت افزایش ابر، بارش متناوب باران، گاهی رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد نسبتاً شدید موقتی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی با اشاره به شرایط جوی در مناطق کوهستانی گفت: در نواحی مرتفع، بارش‌ها به‌صورت پراکنده و در برخی ساعات به شکل برف خواهد بود و پدیده مه نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، شدت بارش‌ها در روز سه‌شنبه بیشتر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای مواجهه با این شرایط اندیشیده شود.

کد مطلب 6799141

