دیدار جامعه دانشگاهی با خانواده شهید تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان به همراه جمعی از جامعه دانشگاهی با خانواده دریابان شهید علیرضا تنگسیری دیدار کردند.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان اظهار کرد: شهید تنگسیری یکی از اسوه‌های دفاع مقدس سوم و از قهرمانان ملی ایران است.

وی افزود: فرمان تاریخی شهید تنگسیری برای بسته شدن تنگه هرمز تا ابد جاودانه است و شهادت ایشان بر اقشار مختلف مردم تاثیر گذار و حماسی بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان نیز در این دیدار گفت: عشق به وطن، ایمان و شجاعت از خصوصیات بارز شهید تنگسیری بود.

حجت الاسلام عباس تقوی افزود: مراسم تشییع شهید تنگسیری نشان دهنده تاثیر وی بر اقشار مختلف مردم بود، زیرا ایشان به ساخت ایران قوی می‌اندیشید.

دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری متولد پنجم شهریور ۱۳۴۲ بود که در حمله دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به جنوب کشور در ششم فروردین ۱۴۰۵ به شهادت رسید.

این سردار شهید از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت.