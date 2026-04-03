شهید تنگسیری امروز بعد از ۶۰ سال مجاهدت به آرامش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید رئیسی ظهر امروز جمعه در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر دریابان علیرضا تنگسیری در شهرستان آبادان اظهار کرد: شهید تنگسیری دوران جوانی خود را در دفاع مقدس گذراند و پایان حیات این شهید گرانقدر همان چیزی شد که آرزو داشت.

وی افزود: شهید دریابان تنگسیری از فرماندهانی بود که رهبر شهید از ایشان رضایت داشت و این بالاترین مدال افتخار بود که بر سینه او زده شد، شهید تنگسیری اقتدار و شجاعت ویژه‌ای داشت.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران ادامه داد: نیروی دریایی در زمان خدمت این شهید گرانقدر، بلافاصله پس از مطالبه رهبر شهیدمان درباره دریا، فرمان ایشان را عملی کرد.

وی تصریح کرد: شهید دریابان تنگسیری دارای صفات متنوعی بود؛ این سرباز بزرگ، کوچک‌ترین غروری از نظامی‌گری نداشت، او پدر نیروی دریایی بود و ما پدر مهربانی را از دست دادیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بیان کرد: سردار شهید تنگسیری محبوب مجموعه نیروی دریایی سپاه بود؛ هر موفقیتی که مربوط به نیروی دریایی بود را به خدا نسبت می‌داد و امنیت را از بندر تا پسابندر ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سردار شهید تنگسیری امروز به آرامش رسید؛ بیش از ۶۰ سال از عمر باعزت خود را وقف نظام و کشور کرد و پاداشش را با شهادت گرفت.

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: دریابان تنگسیری خانواده خود را کم می‌دید و بیشتر وقتش را برای ایجاد امنیت کشور صرف می‌کرد؛ این شهید گرانقدر الگوی بزرگی برای مسئولان اجرایی کشور است.

وی تاکید کرد: این مردم که هم خیابان، هم دیپلماسی و میدان را در اختیار دارند، به نمایندگی از مظلومان عالم با کفر می‌جنگند و با تکیه بر خداوند متعال، افول و نابودی آمریکا را خواهند دید و بی‌شک آینده ایران درخشان خواهد بود.