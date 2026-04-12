۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

نماینده مجلس: تقویت تاب‌آوری اقتصادی مانع تحقق اهداف دشمن شد

بوشهر- نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت مناسب در تأمین کالاها مانع تحقق اهداف دشمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زارعی در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار کرد: در هر درگیری و جنگی علاوه بر لایه نظامی، لایه اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد و دشمنان نیز تصور می‌کردند با فشار اقتصادی و ایجاد کمبود در کالاهای اساسی می‌توانند نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس، افزود: با تلاش مسئولان در سطح کشور و دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی به شکل مطلوبی مدیریت شد به گونه‌ای که روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن کالا در کشور ترخیص می‌شد و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب در حوزه تأمین کالا و مدیریت بازار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کشور بیان کرد: در حوزه کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم، روغن و سایر اقلام ضروری، ذخایر مناسبی در کشور وجود دارد و این ذخایر می‌تواند نیاز کشور را تا پایان سال پوشش دهد.

زارعی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران به سطح قابل توجهی از تاب‌آوری اقتصادی دست یافته و همین مسئله موجب شده است که فشارهای اقتصادی دشمنان نتواند به اهداف مورد نظر آنها منجر شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و همین موضوع ظرفیت مهمی برای تأمین نیازهای کشور از مسیرهای مختلف تجاری ایجاد کرده است و واردات کالاهای اساسی تنها به مرزهای جنوبی محدود نیست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان تولید برخی محصولات در کشور خاطرنشان کرد: در حوزه برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور تولید می‌شود و در حوزه گندم و برخی محصولات پروتئینی نیز کشور به سطح مناسبی از خودکفایی و تأمین داخلی دست یافته است.

زارعی همچنین از عملکرد مسئولان استان بوشهر در حوزه مبادلات مرزی قدردانی کرد و ابراز داشت: استان بوشهر در کارگروه ماده ۴ مبادلات مرزی نقش بسیار فعالی دارد و مسئولان استان با آمادگی کامل و پیشنهادهای کارشناسی در جلسات ملی حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که در کارگروه ماده ۴ در سطح کشور اتخاذ می‌شود حاصل بررسی‌ها و پیشنهادهایی است که در جلسات کارشناسی استان بوشهر مطرح و جمع‌بندی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی مبادلات مرزی اظهار کرد: توسعه فعالیت‌هایی مانند ملوانی و کولبری علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز آثار مثبتی داشته است.

زارعی تصریح کرد: در برخی مناطق مرزی که فعالیت‌های قانونی در حوزه کولبری و ملوانی ساماندهی شده، کمترین تنش‌ها و مشکلات اجتماعی مشاهده شده است زیرا مردم در این مناطق مشغول فعالیت اقتصادی و تأمین معیشت خود هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در حوزه منابع مالی مرتبط با مبادلات مرزی گفت: سال گذشته حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت‌های کولبری و ملوانی پیش‌بینی شده بود اما با پیگیری‌های انجام شده در مجلس و همکاری مسئولان اجرایی، این رقم در بودجه سال جاری به حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

کد مطلب 6799196

