به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زارعی در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار کرد: در هر درگیری و جنگی علاوه بر لایه نظامی، لایه اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد و دشمنان نیز تصور می‌کردند با فشار اقتصادی و ایجاد کمبود در کالاهای اساسی می‌توانند نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس، افزود: با تلاش مسئولان در سطح کشور و دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی به شکل مطلوبی مدیریت شد به گونه‌ای که روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن کالا در کشور ترخیص می‌شد و این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب در حوزه تأمین کالا و مدیریت بازار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کشور بیان کرد: در حوزه کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم، روغن و سایر اقلام ضروری، ذخایر مناسبی در کشور وجود دارد و این ذخایر می‌تواند نیاز کشور را تا پایان سال پوشش دهد.

زارعی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران به سطح قابل توجهی از تاب‌آوری اقتصادی دست یافته و همین مسئله موجب شده است که فشارهای اقتصادی دشمنان نتواند به اهداف مورد نظر آنها منجر شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و همین موضوع ظرفیت مهمی برای تأمین نیازهای کشور از مسیرهای مختلف تجاری ایجاد کرده است و واردات کالاهای اساسی تنها به مرزهای جنوبی محدود نیست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان تولید برخی محصولات در کشور خاطرنشان کرد: در حوزه برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور تولید می‌شود و در حوزه گندم و برخی محصولات پروتئینی نیز کشور به سطح مناسبی از خودکفایی و تأمین داخلی دست یافته است.

زارعی همچنین از عملکرد مسئولان استان بوشهر در حوزه مبادلات مرزی قدردانی کرد و ابراز داشت: استان بوشهر در کارگروه ماده ۴ مبادلات مرزی نقش بسیار فعالی دارد و مسئولان استان با آمادگی کامل و پیشنهادهای کارشناسی در جلسات ملی حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که در کارگروه ماده ۴ در سطح کشور اتخاذ می‌شود حاصل بررسی‌ها و پیشنهادهایی است که در جلسات کارشناسی استان بوشهر مطرح و جمع‌بندی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی مبادلات مرزی اظهار کرد: توسعه فعالیت‌هایی مانند ملوانی و کولبری علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز آثار مثبتی داشته است.

زارعی تصریح کرد: در برخی مناطق مرزی که فعالیت‌های قانونی در حوزه کولبری و ملوانی ساماندهی شده، کمترین تنش‌ها و مشکلات اجتماعی مشاهده شده است زیرا مردم در این مناطق مشغول فعالیت اقتصادی و تأمین معیشت خود هستند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در حوزه منابع مالی مرتبط با مبادلات مرزی گفت: سال گذشته حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت‌های کولبری و ملوانی پیش‌بینی شده بود اما با پیگیری‌های انجام شده در مجلس و همکاری مسئولان اجرایی، این رقم در بودجه سال جاری به حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.