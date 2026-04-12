به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی آموزش و پرورش، در حال حاضر ۵۵ درصد دانش‌آموزان استان کرمان در هنرستان‌ها (از پایه دهم) مشغول به تحصیل هستند.

وی کمبود تجهیزات هنرستانی را از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و افزود: این موضوع نیازمند همکاری کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌هاست. اگرچه در سطح ملی اعتبارات مناسبی برای تجهیز هنرستان‌ها اختصاص یافته، اما با توجه به گستردگی استان، همراهی شورای برنامه‌ریزی ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۸۶ مدرسه شبانه‌روزی در استان اظهار داشت: امسال ۲۸۶ میلیارد تومان سرانه خوابگاهی و ۲۰۰ میلیارد تومان سرانه ورزشی در مدارس استان توزیع شده که این رقم در سال آینده دو برابر خواهد شد.

فرحبخش همچنین از پیگیری برای دریافت سهم سه درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها خبر داد و گفت: تحقق این سهم می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات آموزشی داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی افزود: خوشبختانه امسال در اول مهر، هیچ کلاس درسی بدون معلم در استان نداشتیم که این موضوع از نقاط قوت مهم آموزش و پرورش کرمان به شمار می‌رود.