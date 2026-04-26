ثبت نام کلاس اولی ها از اواخر اردیبهشت در کرمان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرحبخش، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود گفت: فرآیند ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد؛ البته با توجه به شرایط موجود، ممکن است امسال با اندکی تأخیر همراه باشد، اما اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع از طریق درگاه‌ها و کانال‌های رسمی آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد و خانواده‌ها نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی ازارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای داوطلبانه به دانش‌آموزان توسط بیش از ۵ هزار فرهنگی در محل تجمعات مردمی در سطح استان کرمان خبر داد و با اشاره به اجرای پویش «نهال امید» در مدارس استان، افزود: این پویش در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود که بر این اساس، مقرر شده است در هر مدرسه حداقل یک نهال به یاد شهدای دانش‌آموز و با مشارکت دانش‌آموزان کاشته شود که تا کنون بیش از ۲۲ هزار نهال در مدارس استان کاشته شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان همچنین به فعالیت «موکب‌های دانش‌آموزی» در سطح استان اشاره کرد و گفت: این موکب‌ها با حضور معلمان و مشاوران جهادی، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند و به‌ ویژه در آستانه امتحانات، فرصتی برای رفع اشکال درسی و هدایت تحصیلی فراهم کرده‌اند.

فرحبخش، افزود: حضور پرشور دانش‌آموزان به همراه خانواده‌ها در این برنامه‌ها، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و تربیت چندبعدی را به نمایش گذاشته است.

وی با قدردانی از همراهی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برپایی این برنامه‌ها، تصریح کرد: مواکب مختلف در شهر کرمان توسط مدارس راه اندازی شده که همه‌روزه از ساعت ۲۰:۳۰ آماده ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان است و سایر شهرستان‌ها نیز به‌صورت گسترده میزبان این موکب‌ها هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم، خاطرنشان کرد: در این ایام برنامه‌های متنوعی برای تجلیل از معلمان پیش‌بینی شده است.