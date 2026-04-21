کلنگ زنی ۹ واحد تجاری آموزش و پرورش در شهرستان راور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اموزش و پرورش استان کرمان صبح سه شنبه در مراسم کلنگ زنی احداث ۹ واحد تجاری آموزش و پرورش در راور اظهار کرد: این طرح در راستای خلق درآمدهای پایدار برای آموزش و پرورش و با رعایت ملاحظات آموزشی اجرا می‌شود.

محمدرضا فرحبخش، با اشاره به آغاز عملیات احداث ۱۵۰ واحد تجاری از سال گذشته تاکنون در سطح استان کرمان، افزود: هدف از اجرای این پروژه‌ها، ایجاد منابع درآمدی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع بخشی از مشکلات مالی در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی، خاطر نشان کرد: تاکنون حدود ۵ هزار مترمربع زمین با کاربری تجاری در آموزش و پرورش استان شناسایی شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها انتظار می‌رود مسیر خودکفایی مالی این نهاد مهم سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش استان کرمان در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی داشته و گردش مالی این منابع به ۳۶۰ میلیارد تومان رسیده است که آثار مثبت آن در بهبود فضاهای آموزشی و حمایت از فعالیت‌های پرورشی مشهود است.

گفتنی است هزینه ساخت این پروژه های تجاری ۸ میلیارد تومان می باشد که پس از پایان بهره برداری ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان برای آموزش و پرورش درآمد پایدار دارد.