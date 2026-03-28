جلوگیری از ترک تحصیل ۱۰ هزار دانش آموز در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرح بخش، پیش از ظهر شنبه در دیدار نوروزی با امام جمعه کرمان با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با بیان اینکه ساماندهی بهینه نیروی انسانی مهمترین کار در آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف تربیتی و آموزشی است گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته در تابستان ۱۴۰۴ خوشبختانه کمترین چالش اجتماعی را در حوزه ساماندهی نیروی انسانی داشتیم و تمامی کلاس درس در روز اول مهر با حضور معلمان فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه صنایع و معادن استان در سال ۱۴۰۴ به کمک آموزش و پرورش استان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آمدند افزود: صنایع و معادن استان کرمان ۱۸۰ میلیارد تومان به مدرسه سازی کمک کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از برنامه ریزی جهت ارتقای نمره امتحانات نهایی دانش آموزان استان طی سه سال آینده خبر داد و افزود: آموزش در شرایط فعلی با جدیت به صورت مجازی و توزیع بسته های یادگیری بین دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند پیگیری می شود.

محمد رضا فرح بخش، با بیان اینکه هیچ پروژه آموزشی در حال ساخت در استان کرمان در شرایط فعلی تعطیل نیست، از بهره برداری از بزرگترین پروژه آموزشی کشور، مجتمع آموزشی سردار شهید پور جعفری در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۴ مدرسه در شهر کرمان به صورت شیفت گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و بهره برداری از پروژه های آموزشی طی یکسال آینده در شهر کرمان مدارس شیفتی نخواهیم داشت.

فرح بخش، از توجه ویژه به مسائل پرورشی نیز خبرداد و افزود: جهت تحقق اهداف تربیتی اطلس ویژه پرورشی طراحی شده و تعامل اثربخشی با عوامل تأثیرگذار نیز صورت گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب رتبه سوم استان کرمان در خصوص توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کار خبر داد و گفت: تقویت رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش نقش موثری در تربیت نیروی متخصص و ماهر و ارتقای میانگین نمره امتحانات نهایی دارد.

محمد رضا فرح بخش از تحصیل بیش از ۵۵ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار خبرداد و گفت: برنامه ریزی شده که تا پایان سال جاری بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستان ها تحصیل کنند.

وی از کاهش تکرار نرخ پایه در دوره ابتدایی در تابستان ۱۴۰۴ نیز خبر داد و گفت: تکرار پایه یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل دانش آموزان است که نقش موثری در جلوگیری از ترک تحصیل بیش از ۱۰ هزار دانش آموز داشته است.

فرح بخش از توجه ویژه به مدارس شبانه روزی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سرانه غذایی به حساب این مدارس واریز شد.