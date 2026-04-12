به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جانفدا» که با هدف ساماندهی اراده جمعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، راهاندازی شده است، اکنون به یک پدیده فراتر از یک رویداد ثبتنامی تبدیل شده است. این پویش با استقبال بیسابقهای از سوی هموطنان مواجه شده و تا لحظه تنظیم خبر شمار داوطلبان آن به ۲۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۱۲۷ نفر رسیده است.
این موج عظیم از ثبتنامها، نشانهای از بلوغ سیاسی و غیرت ملی ایرانیان به شمار میرود. در حالی که دشمنان تلاش دارند تا با ایجاد تفرقه و عقبنشینی در صفوف ملت، بر توهمات خود تکیه کنند، کارزار «جانفدا» نشان داد که هر تهدیدی، پاسخی محکمتر و متحدانهتر از سوی مردم ایران خواهد یافت.
بر اساس آمارهای ارائه شده از وبسایت «جانفدا»، شمار ثبتنامکنندگان با سرعتی شتابان در حال افزایش است و سامانه ثبتنام به نشانی Janfadaa.ir همچنان فعال است. هموطنان با انگیزهای بالا به این جمع بزرگ میپیوندند و عزم خود را برای دفاع از میهن نشان میدهند.
این حرکت ملی، تجلی همبستگی و اتحاد ایرانیان در برابر چالشها و تهدیدات خارجی است و امیدها را برای آیندهای روشن و ایمن تقویت میکند.
