۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

شمار داوطلبان پویش ملی «جان‌فدا» از ۲۲ میلیون نفر گذشت

پویش ملی «جان‌فدا» با هدف مقابله با تهدیدات دشمنان، به یک حرکت اجتماعی عظیم تبدیل شده و شمار ثبت‌نام‌کنندگان آن به بیش از ۲۲ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا» که با هدف ساماندهی اراده جمعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، راه‌اندازی شده است، اکنون به یک پدیده فراتر از یک رویداد ثبت‌نامی تبدیل شده است. این پویش با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی هموطنان مواجه شده و تا لحظه تنظیم خبر شمار داوطلبان آن به ۲۲ میلیون و ۲۸ هزار و ۱۲۷ نفر رسیده است.

این موج عظیم از ثبت‌نام‌ها، نشانه‌ای از بلوغ سیاسی و غیرت ملی ایرانیان به شمار می‌رود. در حالی که دشمنان تلاش دارند تا با ایجاد تفرقه و عقب‌نشینی در صفوف ملت، بر توهمات خود تکیه کنند، کارزار «جان‌فدا» نشان داد که هر تهدیدی، پاسخی محکم‌تر و متحدانه‌تر از سوی مردم ایران خواهد یافت.

بر اساس آمارهای ارائه شده از وب‌سایت «جان‌فدا»، شمار ثبت‌نام‌کنندگان با سرعتی شتابان در حال افزایش است و سامانه ثبت‌نام به نشانی Janfadaa.ir همچنان فعال است. هموطنان با انگیزه‌ای بالا به این جمع بزرگ می‌پیوندند و عزم خود را برای دفاع از میهن نشان می‌دهند.

این حرکت ملی، تجلی همبستگی و اتحاد ایرانیان در برابر چالش‌ها و تهدیدات خارجی است و امیدها را برای آینده‌ای روشن و ایمن تقویت می‌کند.

کد مطلب 6799241
روح اله صابرزاده

    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اگر یکی ۱۰ تا خط داشته باشه و با هر ۱۰تا پیام داده باشه از کجا میفهمید؟

