  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

معاون رئیس جمهور:

ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ ضروری است

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ارائه خدمات حمایتی و مشاوره به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست بررسی وضعیت سلامت روان و نحوه ارائه خدمات حمایتی مشاوره به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ، با اشاره به وضعیت کشور در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، ارائه بسته‌های تخصصی حمایتی مشاوره‌ای به زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ تحمیلی را برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و روانی جامعه ضروری دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان هلال احمر در ارائه خدمات در حوزه سلامت روان و مشاوره و همچنین ظرفیت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این رابطه، بر ضرورت نقش‌آفرینی گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در ارائه خدمات حمایتی و مشاوره تاکید کرد.

در این جلسه که با حضور معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات حمایتی مشاوره‌ای، بکارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه خدمات حمایتی و تقویت سلامت روان، و افزایش آموزش عمومی در این حوزه، ارائه خدمات مشاوره به گروه‌های آسیب‌پذیر و... از جمله نکاتی بود که در این جلسه، از سوی استادان حوزه روانشناسی و مشاوره مطرح شد.

همچنین در این جلسه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و... گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه‌های در ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ارائه دادند.

کد مطلب 6798449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها