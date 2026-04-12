نتایج اولیه انتخابات مجارستان/ویکتور اوربان پس از ۱۶سال به رقیبش باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای مجارستانی اعلام کردند که نتایج اولیه شمارش آرا نشان میدهد که حزب «تیسزا» به رهبری پیتر ماگیار پیروز انتخابات پارلمانی این کشور است.
در این انتخابات پیتر ماگیار رقیب اصلی «ویکتور اوربان» نخستوزیر کنونی مجارستان بود و اوربان پس از ۱۶ سال قدرت را واگذار کرد.
پیتر ماگیار اعلام کرد که ویکتور اوربان پیروزی در انتخابات را به او تبریک گفته است.
پارلمان مجارستان ۱۹۹ کرسی دارد که ۱۰۶ کرسی آن در حوزههای انتخابیه به صورت تک کرسی و ۹۳ کرسی دیگر آن بر اساس فهرستهای حزبی توزیع شده است.
ویکتور اوربان شکست در انتخابات مجارستان را پذیرفت
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان پس از شکست در انتخابات و واگذاری قدرت پس از ۱۶ سال گفت: نتیجهٔ انتخابات، هرچند هنوز کامل نیست، قابل درک و روشن است.
وی افزود: مسئولیت و فرصت اداره کشور به ما داده نشد؛ من به حزب پیروز تبریک گفتم.
او تاکید کرد: ما به خدمت به کشورمان و ملت مجارستان ادامه خواهیم داد و هرگز تسلیم نمیشویم؛ هرگز، هرگز!
