به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزلرس تاس، پارلمان مجارستان امروز شنبه پیتر ماگیار رئیس حزب «تیسا» را به‌ عنوان نخست‌ وزیر این کشور انتخاب کرد.

تلویزیون مجارستان با پخش بخش هایی از نشست پارلمان، این خبر را رسانه ای کرد.

مادیار پس از اعلام نتایج، در مقابل پرچم مجارستان سوگند یاد کرد.

وی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۴ فروردین ماه در مجارستان موفق شد ویکتور اوربان نخست‌ وزیر پیشین و از متحدان اصلی دونالد ترامپ در اروپا را شکست داده و پس از ۱۶ سال حزب حاکم به رهبری اوربان را با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان کنار بگذارد.