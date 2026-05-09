  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

پیتر ماگیار نخست‌وزیر مجارستان شد

پیتر ماگیار نخست‌وزیر مجارستان شد

با ادای سوگند پیتر ماگیار در پارلمان مجارستان، وی رسما نخست‌وزیر این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزلرس تاس، پارلمان مجارستان امروز شنبه پیتر ماگیار رئیس حزب «تیسا» را به‌ عنوان نخست‌ وزیر این کشور انتخاب کرد.

تلویزیون مجارستان با پخش بخش هایی از نشست پارلمان، این خبر را رسانه ای کرد.

مادیار پس از اعلام نتایج، در مقابل پرچم مجارستان سوگند یاد کرد.

وی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۴ فروردین ماه در مجارستان موفق شد ویکتور اوربان نخست‌ وزیر پیشین و از متحدان اصلی دونالد ترامپ در اروپا را شکست داده و پس از ۱۶ سال حزب حاکم به رهبری اوربان را با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان کنار بگذارد.

کد مطلب 6824804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها