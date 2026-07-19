فرماندار دشتی: شورای نگهبان نقشی اثرگذار در روند انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست با رئیس و اعضای دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان دشتی، از تلاشها و اقدامات مجموعه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف قدردانی کرد و اظهار داشت: نقش شورای نگهبان در روند انتخابات مختلف، نقشی اثرگذار است و هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت، دو رکن اساسی در فرآیند برگزاری انتخابات هستند که در تمامی ادوار، نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه ایفا کردهاند.
وی افزود: شهرستان دشتی در همه دورههای انتخابات با همکاری، هماهنگی و تعامل مناسب میان هیأتهای اجرایی، نظارت و بازرسی، عملکرد مطلوبی داشته که این موضوع بیانگر مسئولیتپذیری دستاندرکاران و مشارکت آگاهانه مردم است.
فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات مجموعه شورای نگهبان، نقش این نهاد را در پاسداری از سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم ارزشمند دانست و گفت: مردم ایران همواره با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، از آرمانهای انقلاب اسلامی و منافع کشور دفاع کردهاند.
مقاتلی با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف اجتماعی و ملی، اظهار کرد: مردم در شرایط گوناگون با حضور در صحنه، نشان دادهاند که با وجود تفاوت دیدگاهها و سلایق، در دفاع از ایران اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور همدل و همراه هستند.
وی بر ضرورت حفظ اتحاد، همدلی و وفاق در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: انسجام ملی، مهمترین سرمایه کشور در عبور از چالشها است و دولت چهاردهم نیز همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح قرار داشته و از آنها حمایت و پشتیبانی میکند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با همدلی، تعامل و پایبندی به قانون میتوان زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرد.
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