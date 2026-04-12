به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه یکشنبه در تجمع یاسوجی ها با اشاره به حضور بیش از ۴۳ شب مردم در خیابان‌ها و میادین و میدان‌داری آنها گفت: مردم همه‌کاره نظام، حافظ و پای کار انقلاب هستند و این حضور پس از شهادت قائد امت بیشتر شده است‌.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا افزود: در همه استان‌هایی که سخنرانی کردم به این موضوع اشاره کردم که پای تک تک مردم حاضر در میدان و سنگر خیابان را می‌بوسم و جان ما فدای مردم.

وی تصریح کرد: مسئولان در نظام‌ اسلامی خادم و نوکر مردم هستند و اگر بخواهیم از مردم قدردانی کنیم باید به معنای واقعی نوکری مردم وخدمت به آنها را به جای بیاوریم.

حجت الاسلام شیرازی در خصوص کسانی که در جنگ اخیر ستون پنجم دشمن بودند و با دادن اطلاعات و مکان‌های حساس یار دشمن شدند، گفت: کسانی بعد از اغتشاشات دی ماه سال گذشته می‌گفتند آمریکا بیاید ما را نجات دهد و رئیس جمهور جنایتکار آمریکا هم توئیت میزد که ما در راهیم و داریم میایم.

وی بیان کرد: امروزه برخی از همانهایی که منتظر کمک آمریکا بودند می‌گویند ما نمی‌دانستیم حمایت آمریکا اینگونه است و مدرسه را می‌زند، دانش آموزان را می‌کشن،د مناطق مسکونی را هدف قرار می‌دهد و علیه خودمان وارد میدان می‌شود، حتی بچه‌های برخی از کسانی که در این غائله بودند توسط آمریکا کشته شدند.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا خطاب به برخی فریب خوردگان گفت: فریب خوردگان را نصحیت می‌کنم که بیاید به حرفهای دلسوزان نظام، مسئولان، رهبری و مردم گوش کنید دشمن، دشمن است ولو خوش خط و خال باشد اما در این مار خوش و خال سمی وجود دارد که نزدیک هر کسی شوند کشنده است.

وی با بیان اینکه حوادث ناگواری مانند شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب در جنگ تحمیلی سوم دل هر انسانی را به درد آورده، گفت: وقتی چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد دست‌های خائنینی برای اطلاعات و گرا دادن به دشمنان وجود دارد که باید اینگونه موارد را با شدت برخورد کنیم.

حجت‌الاسلام شیرازی اضافه کرد: در همان اغتشاشات دی ماه سال گذشته نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال کردم و گفتم با کسی که کودتاگر بوده نمی‌شود مدارا کرد، غده سرطانی را باید بیرون انداخت.

رئیس عقدتی سیاسی فراجا بیان کرد: باید با خطا کننده برخورد کنیم و مردم هم در جریان قرار بگیرند، حتی باید در ملاعام اعدام شوند تا دیگران عبرت بگیرند، وقتی مدارای ما بیش از حد می‌شود نباید انتظار داشته باشیم سطح خطا در جامعه بالا نرود.

وی تصریح کرد: نمی‌گوییم فراتر از حکم اسلام عمل شود بلکه همان حکم اسلامی را عمل کنیم و وقتی اسلام می‌گوید باید دست دزد قطع شود باید قطع کنیم اگر چنین کنیم سرقت پایین می‌آید.

حجت‌الاسلام شیرازی در پایان تصریح کرد: جامعه انتظار دارد شدیدترین برخوردها را با کسانی که در این صحنه خطا می کنند، علیه مردم وارد گود شدند و جان مردم را به خطر انداختند انجام شود تا پایه‌های امنیت قوی شود.