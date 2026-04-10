دشمن بداند دست ما روی ماشه و جانمان آماده شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با حضور در جمع مردم انقلابی شهر اهواز با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با شهادت امام خامنه ای(ره) مردم از صحنه خارج میشوند، تأکید کرد: این نشانه نفهمی آنهاست. من به دشمنان میگویم احمقها! اگر چشم باز کرده بودید، در اغتشاشات دیماه دیدید که این ملت چگونه وارد صحنه شد.
وی با یادآوری دو نکته از بیانات امام راحل در ۲۲ دی افزود: اول اینکه امام فرمودند «من دعوت نکردم، مردم خودشان وارد میدان شدند چون بصیر، آگاه و شجاع بودند و از دشمن نهراسیدند». دوم اینکه امام فرمودند «مردم کار را تمام کردند».
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به فرموده امام شهید که «اگر فتنهای شکل بگیرد، خداوند مردم را مبعوث میکند و مردم کار را تمام میکنند»، خاطرنشان کرد: بعثت مردم، همین حضور شما زن و مرد در خیابانها و میدانها برای چهل شبانهروز است. شما به دشمن اعلام میکنید که ایران با همه کشورها متفاوت است و کسی نمیتواند با این ملت مبارزه کند.
وی با تشریح مفهوم «تمام کردن کار» توضیح داد: تمام کردن کار یعنی وادار کردن دشمن به تسلیم؛ یعنی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم جعلی صهیونیستی در برابر این ملت اعلام کنند «ما غلط کردیم به جمهوری اسلامی حمله کردیم». تمام کردن کار یعنی درهم شکستن قدرت استکباری آمریکا و خروج آن از منطقه؛ قدرتی که بحمدالله رو به اضمحلال است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: امروز دنیا فهمید که یک قدرت در جهان وجود دارد. سران استکبار فهمیدند جمهوری اسلامی همزمان در چندین نقطه جهان علیه آمریکا و اسرائیل میجنگد. این قدرت ملت ایران است.
حجتالاسلام شیرازی با یادآوری ماجرای طبس و فرموده امام که «اینها خودشان را از ترس قدرت الهی نجس کردند»، به خاطرهای از دوران حضورش در نیروی دریایی سپاه اشاره کرد: روزی سردار تنگسیری چند نظامی آمریکایی را در یک قایق اسیر کرد. همه آن آمریکاییها خودشان را در قایق نجس کردند. این قدرت آمریکاییهاست. اما نفهمها باز هم به سراغ ایران آمدند و خداوند در نزدیکی اصفهان حماسهای شبیه طبس آفرید.
وی با تأکید بر عدم اعتماد به دشمن در هرگونه توافق احتمالی گفت: دشمن ما قابل اعتماد نیست. ما مثل گذشته در میدانیم. دستمان روی ماشه است، جانمان آماده شهادت است، از دشمن نمیترسیم و دست از روی ماشه برنمیداریم. ملت ایران اعتراف به شکست نمیکند و دشمن باید از این ملت عذرخواهی کند.
حجت الاسلام شیرازی با صراحت اعلام کرد: آمریکا بداند، دشمنان بزرگتر از او هم اگر باشند، که نیستند، در مقابل این ملت هیچ قدرتی ندارند. تا زمانی که همه مواد توافقنامه امضا و اعلام نشود و از این ملت عذرخواهی نشود، جنگ ادامه دارد. اما حتی اگر توافق هم شد، تصور نشود ملت ایران با آمریکا، ترامپ و نتانیاهو آشتی میکنند. انتقام امام ما این است که نتانیاهو و ترامپ در جلوی ملت ایران قطعه قطعه شوند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه در سخنانی خطاب به مردم گفت: پای شما مردم همیشه در صحنه را میبوسم. حقیقتاً حماسهساز هستید. خداوندا! تو را قسم میدهم به این ملتی که ۴۷ سال هستی خود را پای انقلاب گذاشت، دشمنان ما را سرکوب کن. خدایا بر عزت و اقتدار ایران اسلامی بیفزای و مرگ ما را شهادت در مسیر اسلام و انقلاب قرار بده.
