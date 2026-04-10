به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی شیرازی در اجتماع پرشور مردم انقلابی خرمآباد، با اشاره به نقش محوری مردم در حاکمیت اسلامی، به تشریح ابعاد مختلف ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان پرداخت.
وی با اشاره به نقش محوری مردم در حاکمیت اسلامی، اظهار داشت: امام این انقلاب را مردمپایه قرار داد. برخی در دنیا نفهمیدند مردمپایه بودن یعنی چه، مردمسالاری یعنی چه. وقتی دشمنان این عظمت حضور مردم را در حمایت از اسلام، انقلاب اسلامی و میهن اسلامی میبینند، متوجه میشوند مردمسالاری یعنی چه؛ یعنی پشتیبان این نظام ملت هستند.
وقتی ملت پشتیبان نظام باشد، استکبار شکست میخورد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه افزود: وقتی ملت پشتیبان یک نظامی باشد، دنیای استکبار با تمام تجهیزات اگر وارد جنگ با این ملت بشود، شکست میخورد.
وی ادامه داد: دشمن هم فهمید با این مردم نمیشود مبارزه کرد. وقتی مردم در صحنهاند، دشمن عقبنشینی میکند.
قدرت نیروهای مسلح در جبهههای متعدد
حجتالاسلام شیرازی گفت: از همان روزهای اول جنگ، ترامپ راهی را ترسیم کرد تا از درون این جنگ خارج بشود. آنها باور نمیکردند که نیروهای مسلح ما بتوانند همزمان در چندین جبهه بجنگند.
وی با اشاره به منظومه فکری قائد شهید امت، گفت: دشمن آن روزی که امام شهید ما فرمودند: «اگر جنگی را شروع کنید، جنگ منطقهای است»، کمعقلها نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. غرور ترامپ، غرور نتانیاهو اجازه نداد واقعیت میدان را درک کنند.
آثار و برکات خون مقدس امام شهید
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان آثار و برکات خون مقدس امام شهیدمان، تأکید کرد: دشمن تصور میکرد امام جامعه را شهید کرد، فرماندهان نظامی را شهید کرد، دیگر کار تمام است.
وی ادامه داد: چهل و هفت سال تمام سیاستمداران آمریکا و دنیای استکبار نفهمیدند جمهوری اسلامی با همه کشورها متفاوت است.
حجتالاسلام شیرازی گفت: چرا به سخن امام ما توجه نکردید وقتی فرمودند: «دوران بزن در رو تمام شد، بزنید میخورید». نه امام ما، نه ملت ما، نه نیروهای مسلح ما تسلیم زور نمیشوند.
نصرت الهی در میدان جنگ
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نصرت الهی در میدان جنگ، افزود: ملت ایران قدرتی دارد که دشمن ندارد. در همین جنگ در کنار اصفهان مشاهده کردیم. قدرت ملت ایران وابسته به قدرت خداست. خدا اراده کرده است به دست ملت ایران آمریکا را ذلیل کند و خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مطمئن باشید اگر دشمن خطا کند، نیروهای مسلح ما که هنوز سهمی از قدرت نظامی خود را وارد میدان نکردند، دنیا را برای آنان به جهنم تبدیل خواهند کرد.
آخرین پیام امام شهید؛ مثل منی با یزید بیعت نمیکنیم
حجتالاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آخرین پیام امام شهیدمان به ما این بود «مثل منی با یزید بیعت نمیکنیم». توافق آشتی با دشمن نیست، ما با دشمن آشتی نداریم، ما با قاتل امام خود آشتی نمیکنیم. توافق هم بشود، انتقام میگیریم.
وی گفت: انتقام یعنی سقوط قدرت استکبار، انتقام یعنی سقوط قدرت اسرائیل، انتقام یعنی شکلدهی تمدن نوین اسلامی در جهان و ما این کار را در دنیا انجام خواهیم داد.
هشدار به دشمنان و وعده پیروزی
حجتالاسلام شیرازی در ادامه به دشمنان متخاصم هشدار داد: اگر شما میتوانستید جمهوری اسلامی را ساقط کرده بودید، دست شما نیست. ولی به شما میگوییم، این دست خداست و «یدالله فوق ایدیهم» است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه اظهار داشت: نسل جوان امروز نابودی آمریکا و اسرائیل را میبیند. نابودی آنان نزدیک است و انشاءالله همین مردم در همین میدان، جشن نابودی اسرائیل و آمریکا را با همین پرچمهای جمهوری اسلامی شکل خواهند داد. ما ایستادهایم، جان میدهیم اما از آرمانهای خود دست برنمیداریم.
