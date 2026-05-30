دشمنان ملت ایران در میدان شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی در اجتماع شنبه شب مردم بابل با اشاره به رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی اظهار داشت که امام راه تعالی را به مردم نشان داد.

وی تأکید کرد: این ملت هرگز خیابان و میدان را ترک نخواهد کردو دشمنان باید می‌دانستند با شهادت امام و قائد امت اسلامی، امروز پرونده خود را سنگین‌تر خواهند کرد.

وی از وزیر امور خارجه و حقوق‌دانان خواست برای محقق شدن انتقام خون شهدا دست به دست هم دهند و با پیگیری و تفهیم اتهام، حکم قصاص در جلوی چشم ملت محاکمه و اجرا گردد.

حجت‌الاسلام شیرازی اوج ذلت صدام را زمانی دانست که فکر می‌کرد سه روزه می‌تواند ایران را بگیرد، در حالی که ذلت واقعی او روز اعدامش بود.

وی خطاب به دشمنان امروزی تصریح کرد: این ملت تا زمانی که طناب دار را به گردن ترامپ و نتانیاهو نیندازد، میدان را ترک نخواهد کرد.

وی در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره طولانی شدن حضور مردم در خیابان‌ها، تأکید کرد: حتی اگر جنگ هم تمام شود، مردم تا قصاص قاتلین در خیابان خواهند ماند و زمانی مردم میدان را ترک خواهند کرد که دشمن به گناه خویش اعتراف کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی با یادآوری گفته شهید سلیمانی مبنی بر اینکه دشمن جنگ را شروع می‌کند اما اتمام آن با ما خواهد بود، هشدار داد: دشمنان اسلام وارد بازی خطرناکی شده‌اند.

وی اعلام کرد: آینده متعلق به جبهه مقاومت است و جنگ ترکیبی اقتصادی و امنیتی به پایان می‌رسد. به گفته وی، دنیای نوین با رهبری امام شهید شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام شیرازی گام اول را خروج آمریکا از منطقه و گام دوم را اقتدار این ملت دانست و افزود: دشمنان ملت ایران در این میدان قطعاً شکست خورده‌اند و عملیاتی کردن مدیریت تنگه هرمز، نماد این شکست خواهد بود.