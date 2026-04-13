به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی فعالیت سامانه بارشی در کشور، این استان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد که گاهی موجب رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی می‌شود.

همچنین با تداوم فعالیت این سامانه، در ساعاتی از امروز دوشنبه تا اواخر وقت، احتمال رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان مرکزی، به ویژه نیمه شمالی و نوار غربی پیش‌بینی می‌شود.

به دلیل جابجایی توده‌های هوا ناشی از گذر این سامانه، سرعت وزش باد طی امروز دوشنبه و سه‌شنبه در استان نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی شده است، به‌گونه‌ای که سرعت وزش باد لحظه‌ای در برخی نقاط از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.

بر این اساس، اداره کل هواشناسی استان مرکزی هشدار زرد شماره ۶ خود را به دلیل مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید صادر کرده است که تا روز سه‌شنبه اعتبار دارد.