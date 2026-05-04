سرعت وزش باد در مرکزی از ۸۰ کیلومتر بر ساعت فراتر می رود

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی جدیدی از امروز دوشنبه وارد کشور شده که بیشترین اثر آن در این استان به شکل تشدید وزش باد خواهد بود و تا پنج‌شنبه جاری تداوم دارد.

وی افزود: در مناطق جنوبی استان مرکزی در روز جاری حتمال وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: اوج فعالیت سامانه در سه‌شنبه تا پنجشنبه جاری خواهد بود به‌طوری‌که سرعت وزش باد در برخی نقاط این استان از ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت نیز فراتر می‌رود همچنین در برخی ساعات احتمال رگبار، رعدوبرق و کاهش دید موقتی پیش‌بینی شده است.

مرادی بیان کرد:این سامانه شهرستان‌های اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین اثرات این مخاطره را آسیب به سازه‌های سبک و ناپایدار، پرتاب اشیاء از ارتفاع، احتمال شکستگی درختان کهنسال، وقوع رگبارهای بهاره و ایجاد لغزندگی و رواناب عنوان کرده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: انتظار است شهروندان نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های سبک، پوشش گلخانه‌ها، تابلوها و پلاکاردها اقدام کرده و از صعود به ارتفاعات، کار در نقاط مرتفع، پارک خودرو زیر درختان کهنسال و توقف در کنار سازه‌های ناپایدار خودداری کنند، همچنین هنگام تردد در جاده‌ها در صورت وقوع رگبار، احتیاط لازم را داشته باشند.