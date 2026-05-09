رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی جوی پایدار از آغاز تا میانه هفته جاری افزود: طی این باز زمانی ، آسمان استان مرکزی اغلب صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و احتمال افزایش نسبی دما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وجود دارد.
وی افزود: با توجه به پیشبینی احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها، آبگرفتگی ناگهانی معابر و جاری شدن رواناب در مسیلها و آبراهههای فصلی استان مرکزی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمام دستگاههای امدادی و خدمات شهری این استان در آمادهباش کامل خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از آبگرفتگی، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
مرادی گفت: انتظار است شهروندان از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلهای فصلی خودداری کرده و نسبت به لایروبی کانالهای آب شهری و روستایی اقدام کنند.
