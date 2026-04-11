به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی، تا پایان وقت امروز شنبه شرایط جوی پایدار بوده و احتمال بارش در سطح این استان ضعیف ارزیابی می‌شود.

در این مدت آسمان غالباً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و وزش باد ملایم تا متوسط را در برخی ساعات شاهد هستیم.

از بعدازظهر یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی، افزایش ابر، آغاز بارش‌ها و تقویت سرعت باد مورد انتظار است.

این سامانه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فعالیت بیشتری خواهد داشت و احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای، رگباری و وزش باد شدید لحظه‌ای در برخی مناطق وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان مرکزی به شهروندان توصیه کرده در زمان فعالیت سامانه، احتیاط‌های لازم در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی را مدنظر قرار دهند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش و باد اتخاذ کنند.