به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌بینی، وزش باد طی امروز یکشنبه تا سه‌شنبه در برخی ساعات با شدت کمتری ادامه خواهد یافت.

همچنین به دلیل عبور موج کم‌دامنه در تراز میانی جو، روز دوشنبه نیز احتمال رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان محتمل است، هرچند بارش‌ها در صورت وقوع از شدت و میزان قابل‌توجهی برخوردار نخواهند بود.

بر اساس بررسی‌های کارشناسان، جابجایی توده‌های هوا و تغییرات فشار جو ناشی از عبور تدریجی سامانه بارشی، علت اصلی افزایش سرعت باد در استان مرکزی است و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا اواخر وقت امشب به اوج خود برسد، به‌طوری که سرعت باد لحظه‌ای در برخی مناطق از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.

با توجه به وزش باد شدید و احتمال بروز خسارت، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز، استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کرده و از روشن کردن آتش در مراتع و حاشیه جنگل‌ها خودداری کنند.