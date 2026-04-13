عملکرد بیمارستان طالقانی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مشاری رئیس بیمارستان آیت‌الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تشریح فعالیت‌های بیمارستان در ایام جنگ رمضان، گفت: همزمان با آغاز روزهای دشوار و سرنوشت‌ساز درگیری‌ها و تهدید جدی امنیت و آرامش کشور، بیمارستان آیت‌الله طالقانی همچون دیگر مراکز درمانی در صف نخست مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی و ملی قرار گرفت.

وی با اشاره به فعال‌سازی ستاد پاسخگویی فوری از نخستین ساعات بحران، افزود: این بیمارستان با اتکا بر تجربه ارزشمند، ساختار منسجم و تعهد بی‌وقفه کارکنان، تمامی ظرفیت خود را برای پذیرش و درمان مصدومان بسیج کرد.

به گفته مشاری، تیم‌های تخصصی جراحی، بیهوشی، ارتوپدی، داخلی، عفونی، قلب و عروق، مراقبت‌های ویژه، اورژانس و پشتیبانی لجستیک به صورت ۲۴ ساعته و مداوم در حالت آماده‌باش کامل بودند.

وی ادامه داد: بخش اورژانس بیمارستان با بهره‌گیری از سیستم تریاژ پیشرفته و مدیریت داده‌های بالینی، توانست بخش عمده‌ای از مجروحان منتقل‌شده از مناطق درگیری را در کوتاه‌ترین زمان تثبیت و برای ادامه روند درمان آماده سازد.

رئیس بیمارستان طالقانی همچنین از افزایش ظرفیت تخت‌ها و راه‌اندازی بخش‌های موقت ICU در چارچوب برنامه اضطراری به عنوان یکی از اقدامات کلیدی یاد کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های اورژانس، افزایش شیفت‌های کاری، به‌کارگیری تجهیزات حیاتی و ایجاد فضاهای ویژه برای استقرار و اسکان پرستاران و کادر درمان، از جمله اقداماتی بود که امکان انجام صدها عمل جراحی اورژانسی، ترمیمی، ارتوپدی و حیاتی را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کرد.

به گفته وی، این حجم از عملیات درمانی نشان‌دهنده انسجام تخصصی، هماهنگی مدیریتی و توان بالینی قابل اعتماد بیمارستان آیت‌الله طالقانی است.

مشاری در تشریح اقدامات علمی و پژوهشی این مرکز نیز خاطرنشان کرد: بیمارستان آیت‌الله طالقانی با اجرای پروتکل‌های مبتنی بر شواهد برای مدیریت ترومای جنگی، کنترل خونریزی، پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، مدیریت شوک و پایش مداوم بیماران، نقشی مهم در ارتقای استانداردهای درمانی در دوران بحران ایفا کرد ضمن اینکه همجواری این بیمارستان با ستاد دانشگاه در ثبت و تحلیل داده‌های بیماران جنگی نیز نقطه قوت مهمی در حوزه پژوهش و مستندسازی تجربه بحران بوده است.

وی با اشاره به حضور فعال واحدهای روان‌پزشکی و مددکاری اجتماعی بیان کرد: تیم‌های تخصصی حمایت روانی با ارایه خدمات مشاوره پس از سانحه، نقش مؤثری در بهبود روانی و بازگشت اجتماعی مجروحان و کاهش عوارض ثانویه داشتند.

مشاری همچنین تشکیل کمیته هماهنگی پزشکی و لجستیکی جنگ را یکی از محورهای مهم مدیریت بحران در بیمارستان عنوان کرد و گفت: این کمیته با همکاری سازمان‌های امدادی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیروهای نظامی و مراکز پشتیبانی، موفق شد تأمین منابع حیاتی مانند خون، داروهای بیهوشی، آنتی‌بیوتیک‌ها، تجهیزات جراحی و سرم‌ها را بدون وقفه انجام دهد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز درمانی آیت الله طالقانی، اظهار کرد: حضور شبانه‌روزی، آمادگی کامل و ارایه خدمات باکیفیت در سخت‌ترین شرایط نشان‌دهنده تعهد، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار کارکنان بیمارستان است.

مشاری، تلاش‌های کادر درمان در روزهای پرخطر جنگ را برگ زرینی در تاریخ نظام سلامت کشور و افتخاری ماندگار برای بیمارستان آیت‌الله طالقانی دانست.