۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۷

عملکرد بیمارستان طالقانی در جنگ رمضان

بیمارستان آیت‌الله طالقانی با فعال‌سازی ستاد پاسخگویی بحران، ارتقای ظرفیت اورژانس، ایجاد بخش‌های موقت ICU و آمادگی تیم‌های تخصصی، نقش مهمی در خدمت رسانی به هموطنان در جنگ رمضان داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مشاری رئیس بیمارستان آیت‌الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تشریح فعالیت‌های بیمارستان در ایام جنگ رمضان، گفت: همزمان با آغاز روزهای دشوار و سرنوشت‌ساز درگیری‌ها و تهدید جدی امنیت و آرامش کشور، بیمارستان آیت‌الله طالقانی همچون دیگر مراکز درمانی در صف نخست مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی و ملی قرار گرفت.

وی با اشاره به فعال‌سازی ستاد پاسخگویی فوری از نخستین ساعات بحران، افزود: این بیمارستان با اتکا بر تجربه ارزشمند، ساختار منسجم و تعهد بی‌وقفه کارکنان، تمامی ظرفیت خود را برای پذیرش و درمان مصدومان بسیج کرد.

به گفته مشاری، تیم‌های تخصصی جراحی، بیهوشی، ارتوپدی، داخلی، عفونی، قلب و عروق، مراقبت‌های ویژه، اورژانس و پشتیبانی لجستیک به صورت ۲۴ ساعته و مداوم در حالت آماده‌باش کامل بودند.

وی ادامه داد: بخش اورژانس بیمارستان با بهره‌گیری از سیستم تریاژ پیشرفته و مدیریت داده‌های بالینی، توانست بخش عمده‌ای از مجروحان منتقل‌شده از مناطق درگیری را در کوتاه‌ترین زمان تثبیت و برای ادامه روند درمان آماده سازد.

رئیس بیمارستان طالقانی همچنین از افزایش ظرفیت تخت‌ها و راه‌اندازی بخش‌های موقت ICU در چارچوب برنامه اضطراری به عنوان یکی از اقدامات کلیدی یاد کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های اورژانس، افزایش شیفت‌های کاری، به‌کارگیری تجهیزات حیاتی و ایجاد فضاهای ویژه برای استقرار و اسکان پرستاران و کادر درمان، از جمله اقداماتی بود که امکان انجام صدها عمل جراحی اورژانسی، ترمیمی، ارتوپدی و حیاتی را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کرد.

به گفته وی، این حجم از عملیات درمانی نشان‌دهنده انسجام تخصصی، هماهنگی مدیریتی و توان بالینی قابل اعتماد بیمارستان آیت‌الله طالقانی است.

مشاری در تشریح اقدامات علمی و پژوهشی این مرکز نیز خاطرنشان کرد: بیمارستان آیت‌الله طالقانی با اجرای پروتکل‌های مبتنی بر شواهد برای مدیریت ترومای جنگی، کنترل خونریزی، پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، مدیریت شوک و پایش مداوم بیماران، نقشی مهم در ارتقای استانداردهای درمانی در دوران بحران ایفا کرد ضمن اینکه همجواری این بیمارستان با ستاد دانشگاه در ثبت و تحلیل داده‌های بیماران جنگی نیز نقطه قوت مهمی در حوزه پژوهش و مستندسازی تجربه بحران بوده است.

وی با اشاره به حضور فعال واحدهای روان‌پزشکی و مددکاری اجتماعی بیان کرد: تیم‌های تخصصی حمایت روانی با ارایه خدمات مشاوره پس از سانحه، نقش مؤثری در بهبود روانی و بازگشت اجتماعی مجروحان و کاهش عوارض ثانویه داشتند.

مشاری همچنین تشکیل کمیته هماهنگی پزشکی و لجستیکی جنگ را یکی از محورهای مهم مدیریت بحران در بیمارستان عنوان کرد و گفت: این کمیته با همکاری سازمان‌های امدادی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیروهای نظامی و مراکز پشتیبانی، موفق شد تأمین منابع حیاتی مانند خون، داروهای بیهوشی، آنتی‌بیوتیک‌ها، تجهیزات جراحی و سرم‌ها را بدون وقفه انجام دهد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز درمانی آیت الله طالقانی، اظهار کرد: حضور شبانه‌روزی، آمادگی کامل و ارایه خدمات باکیفیت در سخت‌ترین شرایط نشان‌دهنده تعهد، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار کارکنان بیمارستان است.

مشاری، تلاش‌های کادر درمان در روزهای پرخطر جنگ را برگ زرینی در تاریخ نظام سلامت کشور و افتخاری ماندگار برای بیمارستان آیت‌الله طالقانی دانست.

کد مطلب 6799587
حبیب احسنی پور

