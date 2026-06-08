جایگاه بیمارستان ساسان در ارائه خدمات به مجروحان جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، محمدکاظم امامی میبدی متخصص ارتوپدی، فوق تخصص هیپ و لگن و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به فعالیتهای تخصصی بیمارستان ساسان در حوزه درمان جانبازان و مجروحان جنگی گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی، با موج گستردهای از مجروحانی مواجه شدیم که علاوه بر آسیبهای اولیه، با عوارض مزمن ارتوپدی و اسکلتیعضلانی از جمله عفونتهای استخوانی، نقصهای وسیع پوستی و ضعفهای شدید استخوانی دچار شده بودند.
وی افزود: درمان این بیماران نیازمند همکاری یک تیم چندتخصصی بود و به همین دلیل مسئولان بنیاد شهید و بیمارستان به این نتیجه رسیدند که ایجاد یک بخش تخصصی برای رسیدگی به این بیماران ضروری است. این بخش با پیگیری و حمایت دکتر موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت و امروز به یکی از بخش های شاخص کشور در این حوزه تبدیل شده است.
امامی میبدی ادامه داد: در حال حاضر کلینیک استئومیلیت بهصورت هفتگی در بیمارستان ساسان برگزار میشود و متخصصان ارتوپدی، جراحی ترمیمی، بیماریهای عفونی و سایر رشتههای مرتبط در آن حضور دارند تا درباره روند درمان بیماران بهصورت تیمی تصمیمگیری کنند.
وی با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور در این حوزه گفت: در سالهای گذشته گاهی از تیمهای درمانی خارجی برای کمک به درمان برخی بیماران دعوت میشد، اما امروز با اتکا به توان علمی و تخصصی پزشکان ایرانی، تمامی این خدمات در داخل کشور ارائه میشود و از نظر کیفیت نیز در سطح استانداردهای بینالمللی قرار داریم.
این پزشک فوق تخصص هیپ و لگن همچنین به نقش بیمارستان ساسان در رسیدگی به مجروحان در جنگهای اخیر اشاره کرد و گفت: در بحران های اخیر نیز بیمارستان ساسان در درمان مجروحان نقش فعالی داشته است. این بیماران چه در مراحل اولیه درمان و چه برای انجام اقدامات تکمیلی و جراحیهای ترمیمی به این بخش ارجاع داده شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
وی افزود: برخی از این بیماران دارای آسیبهای بسیار پیچیده بودند و در مواردی برای یک بیمار بیش از ۱۵ تا ۲۰ عمل جراحی انجام شد. خوشبختانه با تلاش همکاران، روند درمان بسیاری از این بیماران با نتایج مطلوب همراه بوده است.
امامی میبدی با تأکید بر نقش همه کارکنان بیمارستان در ارائه خدمات درمانی خاطرنشان کرد: موفقیت در درمان این بیماران تنها حاصل تلاش پزشکان نیست، بلکه همه اعضای کادر درمان از مدیران، پرستاران و نیروهای پشتیبانی و خدماتی در این مسیر نقش دارند. بهویژه در دورههایی که با حجم بالایی از مجروحان دارای عوارض متعدد مواجه بودیم، همه همکاران با تعهد و مسئولیتپذیری در کنار بیماران حضور داشتند و جا دارد از تلاشهای آنان قدردانی شود.
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