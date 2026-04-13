به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه بیست و چهارم فروردین با میانگین ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم ۱۱۲، دانشگاه صنعتی ۱۱۸، زینبیه ۱۴۲، سپاهانشهر ۱۰۷، فیض ۱۰۹، کردآباد و ولدان ۱۳۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۰۰، رهنان ۷۴، بولوار کاوه ۸۵ و میرزا طاهر ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول است. پنج ایستگاه پایش تحت کنترل اداره کل محیطزیست اصفهان شامل ایستگاه خیابانهای احمدآباد، استانداری، رودکی، پروین اعتصامی و بزرگراه خرازی قطع و ۱۱ ایستگاه شهرداری در مدار قرار دارد.
همچنان ایستگاههای خمینیشهر، سگزی، مبارکه و قهجاورستان، زرین شهر، نجفآباد و کاشان از مدار خارج است. شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما