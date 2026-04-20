افزایش ۸۲ درصدی تجارت ایران با اعضای اکو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نخستین نشست کمیته «فنی مذاکرات موافقتنامه تجاری بین اعضای اکو (اکوتا)» با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کشورهای پاکستان، ترکیه و دبیرخانه اکو بهصورت مجازی برگزار شد. در این نشست، اعضا دیدگاههای خود را درباره سند «شرایط مرجع» مطرح کردند و پس از بررسی و مذاکره، متن نهایی به تصویب طرفها رسید.
در این جلسه، الهام حاجیکریمی مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، با قدردانی از دبیرخانه اکو برای برگزاری نخستین نشست کمیته فنی و تهیه پیشنویس سند «شرایط مرجع»، بر تعهد ایران نسبت به تقویت همکاریهای تجاری منطقهای تأکید کرد.
نماینده ایران با اشاره به ظرفیتهای گسترده منطقه اکو برای توسعه اقتصادی و تجاری، اظهار داشت: همه کشورهای عضو، حتی فراتر از اعضای فعلی اکوتا، میتوانند با استفاده از متن پیشین این موافقتنامه بهعنوان چارچوب فعالیت، به سمت توافقی جامعتر حرکت کنند؛ توافقی که علاوه بر انعکاس نیازهای امروز، پاسخگوی الزامات آینده نیز باشد.
او با اشاره به رشد ۸۲درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اکو طی پنج سال گذشته، افزود: با وجود تحریمهای سنگین و آسیبهایی که جنگ تحمیلی اخیر به زیرساختهای تجاری و اقتصادی کشور وارد کرده، جمهوری اسلامی ایران همچنان آمادگی کامل دارد تا در تدوین موافقتنامه جدید و ارتقای همکاریهای تجاری در چارچوب اکو مشارکت فعال داشته باشد.
حاجیکریمی همچنین بر ضرورت همراهی و همکاری همه اعضا برای تحقق «چشمانداز ۲۰۳۵ اکو» تأکید کرد و گفت: ایران دیپلماسی اقتصادی و تجاری خود را بر تعامل گسترده و حداکثری با کشورهای دوست، از جمله اعضای اکو، متمرکز کرده است.
گفتنی است سازمان همکاری اقتصادی (ECO) دارای ۱۰ عضو شامل ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. هدف این سازمان، تقویت همکاری اقتصادی، تجاری، علمی، فنی، فرهنگی و زیربنایی میان کشورهای عضو است.
دبیرخانه دائمی سازمان همکاری اقتصادی نیز در تهران مستقر است و مرجع رسمی ایران در حوزه تجارت در چارچوب اکو، سازمان توسعه تجارت ایران است که وظیفه هماهنگی سیاستها و مشارکت در نشستهای تخصصی تجاری را برعهده دارد.
