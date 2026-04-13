محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جنگ ۴۰ روزه بر استان سمنان بیان کرد: تعدادی از خانه های استان سمنان متاسفانه در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار در روز ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ دچار آسیب های جزئی تا جدی شدند.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده از سوی کارشناسان به صورت میدانی از واحدهای تخریبی و آسیب دیده، اعلام کرد: ۲۴۵ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در استان سمنان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد ارزیابی و بازدید قرار گرفته است

استاندار سمنان همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای بهسازی این واحد های تخریب شده بیان کرد: تعمیرات لازم برای ۴۵ واحد مسکونی تا کنون انجام و خسارات آن‌ها هم از منابع داخلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پرداخت شده است.

کولیوند همچنین از ایجاد ساز و کاری برای کمک به این دست واحدها هم خبر داد و ابراز کرد: در مجموعه ستاد تسهیل استان سمنان تصمیم گرفته شده که واحدهای مسکونی و تجاری و اداری آسیب دیده با مسئولیت به ترتیب بنیاد مسکن، صنعت و معدن و کمیته‌ای مخصوص ساختمان‌های اداری برآورد و تامین خسارات شوند تا بتوانیم این واحدها را هم کمک کنیم تا دوباره بازسازی شوند.