به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، در اوج چالش‌ها و ایام پرتلاطم جنگ فدراسیون ورزش‌های همگانی در راستای ارتقای آگاهی عمومی در مورد اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در شرایط بحرانی، ایجاد فضایی برای همبستگی و ارتباط بین افراد از طریق ورزش‌های گروهی، توسعه و ترویج فعالیت‌های بدنی برای بهبود سلامت بدنی و روانی میان مردم در شرایط جنگ و همچنین جمع‌آوری کمک‌های مومنانه و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده طرحی ملی و سراسری با نام پویش #یک_ایران را طراحی کرده که فراتر از رقابت‌های معمول، پیام‌های عمیقی را در این روزها منتقل می‌کند.

از همین رو امروز(یکشنبه) نشستی با حضور علی خلیلی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی، علیرضا کلانتری مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت ورزش، علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون و همچنین مشارکت وبیناری روسای هیئت‌های استانی و مسئولان انجمن‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون در جهت هماهنگی و برگزاری پویش #یک_ایران برگزار شد و در پایان این نشست مقرر شد طرح فوق از امروز ۲۴ اسفند ماه آغاز و به مدت ۵ هفته تا اول اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه یابد.

پویش #یک_ایران یک کمپین جامع و چند وجهی را برای تقویت روحیه و سلامت جامعه در دوران جنگ ارائه می‌کند که طبق برنامه ارائه شده پویش فوق در بخش‌های مختلف "ورزش روزانه، بازی‌های خانوادگی، ورزش در خانه، ایمنی و خانواده، محتواهای آگاهی بخش، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و تهیه کمک‌های مومنانه و پیاده‌روی از طریق اپلیکیشن گامیران" برنامه‌های مختلفی را همراه با جوایز ارزنده برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته است.

پویش #یک_ایران شامل موارد زیر است:

ورزش روزانه:

هر روز در یک پارک یا سالن ورزشی در تمامی استان‌های کشور، ورزش صبحگاهی و عصرگاهی را با موسیقی رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی با نام "یک ایران" و صدای خواننده محبوب کشورمان سالار عقیلی انجام می‌دهند.

بازی های خانوادگی:

در دوران جنگ، زمانی که خروج از خانه محدود است، ایجاد فعالیت‌هایی در داخل خانه که همه اعضای خانواده را درگیر می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد و از این رو ۱۰ بازی فکری و کودکان خانوادگی توسط انجمن کشوری بازی‌های فکری و ورزش کودکان تولید محتوا و طراحی شده و هیئت های استانی به پخش آن اقدام کنند.

ورزش در خانه:

در این قسمت انجام حرکات توسط انجمن‌ها و کمیته‌های طناب زنی، یوگا، روپایی، فریزبی، ایروکامبت، ورزش کودکان، گل کوچیک، سالمت عمومی، کراسفیت، ورزآرا، سالمندان و ورزش در طبیعت تولید محتوا و توسط

هیئت های استانی پخش می‌شود و شرکت کنندگان با انجام حرکات و ارسال آن به قید قرعه جوایزی دریافت خواهند کرد.

مادران و خانواده:

در دوران جنگ، مراقبت از سالمت روانی مادران و خانواده‌ها از اهمیت ویژهای برخوردار است و پویش #یک_ایران با درک این موضوع، به تولید و انتشار محتوای روانشناختی و آگاهی‌بخش توسط انجمن ورزش مادران و خانواده‌ می‌پردازد تا به زنان و مادران کمک کند تا با چالش‌های پیش رو بهتر مقابله کنند.

ایمنی و خانواده:

در شرایط جنگ، ایمنی و حفاظت از خود و خانواده یک اولویت حیاتی است که توصیه‌های ایمنی توسط انجمن ورزش آتش نشانی تهیه و در سطح استان توسط هیئت های استانی پخش می‌شود.

کمک مومنانه:

تهیه بسته‌های کمک‌مونانه برای خانواده‌های نیازمند در شرایط جنگ، یک اقدام انسان‌دوستانه و تأثیرگذار است که می‌تواند به بهبود سلامت روانی و رفاه کمک شایانی کند و از این رو هیئت‌های استانی و شهرستانی با شناسایی خانواده‌های نیازمند و با کمک خیرین اقدام به تهیه کمک‌های مومنانه در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام خواهند کرد.

ایستگاه‌های صلواتی:

برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرستان‌ها هم یک اقدام مؤثر دیگر برای ارائه خدمات حمایتی به عموم‌ مردم و خانواده‌های آسیبپذیر در مناطق مختلف است که بخشی از پویش فوق به شمار می‌رود.

گامیران:

چالش پیاده روی در بستر اپلیکیشن گامیران هم از ۲۶ اسفند تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدت ۵ هفته برگزار می‌شود که طبق این پویش هر فرد باید در طول هر هفته، حداقل در ۳ روز، روزانه حداقل ۷ هزار گام ثبت نماید تا وارد قرعه کشی هفتگی شود و در نهایت افرادی که در طول ۵ هفته، حداقل در ۳ هفته شرایط فوق را رعایت کرده باشند، وارد قرعه‌کشی نهایی خواهند شد و هر هفته در هر استان به ۱۰ نفر واجد شرایط به قید قرعه جایزه یک میلیون تومانی اهدا خواهد شد و در در پایان طرح، از میان واجدان شرایط، به قید قرعه ۲۰ دستگاه دوچرخه اهدا خواهد می‌شود.