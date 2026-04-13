ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای بهمن ماه و با استمرار پویش مردمی «ایران همدل» در استان ایلام، ۸۱۰ حامی سرپرستی پنج هزار و ۳۳۰ فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده گرفتهاند. این حرکت خداپسندانه که از روزهای جنگ تحمیلی نیز با ایجاد پایگاههای ثبتنام در میادین اصلی شهرها آغاز شده کماکان ادامه دارد.
وی با تشریح دستاوردهای پویش مردمی «ایران همدل» و بیان اقدامات قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی این پویش، از فعالیتهای گسترده و منسجم در راستای حمایت از فرزندان یتیم و محسنین استان ایلام خبر داد.
وی در ادامه، با اشاره به مسیر شکلگیری و تداوم این حرکت خداپسندانه، گفت: قرارگاه مردمی حمایتی، اجتماعی ایران همدل» با ایجاد پایگاههای ثبتنام و فراهمسازی زمینههای پیوستن خیرین و حامیان، تلاش کرده است حمایتها را هدفمند، پیوسته و مؤثر به دست نیازمندان برساند.
مرادی پویانی همچنین تأکید کرد: همدلی مردم استان و همراهی حامیان، زمینهساز تحقق بخش مهمی از اهداف این پویش شده و موجب ارتقای وضعیت معیشتی و امید به آینده برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش شده است.
وی با اشاره به اینکه این پویش از ایام پربرکت ماه رمضان آغاز شده و در روزهای جنگ تحمیلی نیز با ایجاد پایگاههای ثبتنام فعال بوده است، افزود: هدف اصلی ما در این قرارگاه، ایجاد ارتباط پایدار میان حامیان و فرزندان نیازمند است.
مرادی پویانی در ادامه به نتایج مالی این پویش و حمایتهای حامیان از ایتام استان اشاره کرد و گفت: در این مدت، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال وجه نقد توسط حامیان به حساب فرزندان واریز شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی، تحصیلی و درمانی آنان را پوشش میدهد.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار این حمایتها، از عموم مردم استان ایلام دعوت کرد تا با پیوستن به پویش «ایران همدل»، در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت کرده و با حمایت از این کودکان، آیندهای روشنتر را برایشان رقم بزنند.
