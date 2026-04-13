پلیس الگو در «کلانتری ۱۱»؛ در برخورد با اوباش جدیت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکشنبه ۲۳ فروردین آئین تجلیل از عوامل سریال «کلانتری ۱۱» با حضور سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا، مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ و برخی از عوامل این مجموعه در هتل معین مشهد برگزار شد.

در این آئین اسماعیل بهمن آبادی مدیر خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با اشاره به ویژگی های این مجموعه که از ابتدای نوروز از شبکه دو سیما روی آنتن است، بیان کرد: نسل جوان تجربه ای دارد که به مجموعه کمک کرد و آن خلاقیت است. در حال حاضر سریال بخشی از خانواده‌ها را با خود درگیر کرده و آنها سریال را دنبال می کنند.

سپس مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ معاونت سیما درباره همکاری با فراجا برای ساخت سریال تصریح کرد: توفیق حاصل شد تا بخش کوچکی از فعالیت‌ها، زحمات و خدمات نیروهای فراجا را به تصویر بکشیم. ماموریت ها و عملیات های پلیس خیلی گسترده و سخت است و در این سریال به فضای اجتماعی، فضای انسانی و در واقع بخش کوچکی از این ماموریت که بیشتر در تعامل مستقیم با عموم مردم است، پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: ما تجربه موفقی در مجموعه «آقای قاضی» داشتیم و فکر می‌کردیم که این پروژه هم در کلیت می‌تواند یک مجموعه نمایشی شبیه به سریال «آقای قاضی» بشود.

سرئیس مرکز سیمرغ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پیش از این، در سریال ها، آثار امنیتی و یا تعقیب و گریز را داشته ایم، اما در این مجموعه، پلیس به عنوان کاراکتر اصلی کاملاً متفاوت ظاهر شده و وجهی که بیشتر با مردم در تعامل است نمایش داده می شود. از زمان پخش این سریال، نیز جان‌فشانی‌ها، فداکاری‌ها و مجاهدت‌های نیروهای پلیس برای مردم امری ملموس شده بود. حالا مردم بیشتر دوست دارند این قهرمانی را که کنار خیابان ایستاده، هزار تا اتفاق و هزار تا حرف و حدیث را تحمل کرده، یک شاخه گل گرفته و به بچه می‌دهد، از نزدیک ببینند.

وی تصریح کرد: آن احساس امنیتی که پلیس با خودش می‌آورد، قرار است به واسطه این معرفی جدید تکمیل‌تر شود؛ یعنی مردم ببینند یک پلیس جایی سر مسئله آب، یا در روستایی برای مسئله امنیت کارگران معدن ایستادگی دارد.

اکبرشاهی اضافه کرد: مجموعه فراجا از ابتدای نگارش متن که با رفت‌وبرگشت‌های متعددی نوشته شد، همراه بود. به هر حال برخورد نیروی انتظامی و فراجا با افراد مختلف کاری تخصصی است و همانطور که گفته شد دوستان از زمان نگارش متن، همچنین در تولید، به لحاظ لجستیکی و پشتیبانی تولید که ابزار تخصصی و تجربه تخصصی دوستان را می‌طلبید، به ما کمک کردند.

سپس سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با اشاره به کاراولی ها در این مجموعه اظهار کرد: با توجه به اینکه کارگردان و تهیه کننده کار اولشان بود اما اثر قابل قبولی ارائه شد که شاید دور از انتظار خیلی از افراد دیگر بود، اما این هنر دوستان بود که توانستند این کار را به این خوبی انجام بدهند. این اثر که از یکی از شبکه های سراسری پخش می‌شود، جزو آثار پربازدید قرار گرفته که قابل تقدیر و ستایش است.

سخنگوی فراجا اضافه کرد: طبیعتاً تحقیقات خوبی پشت قصه بوده است. کاراکتر کلانتر همان فردی است که مورد نظر ما هم هست، در عین اینکه مشارکت دارد، برخی از اعضای محله را به اسم می شناسد و با تیم خود همدلی دارد، در عین حال در مقابل کسی که زورگویی دارد مقتدر است.

وی با اشاره به فعالیت های سردار رادان اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در چند سال اخیر نیز صورت گرفته در حوزه برخورد با اراذل و اوباش و افراد خشن است؛ هیچ تعارفی در این حوزه نداریم و الحمدلله نتیجه داده است.

منتظرالمهدی در ادامه یادآور شد: در این سریال ارائه تصویری از یک پلیس ایده‌آل مد نظر است و اینکه به مردم نشان دهیم که چنین پلیسی مورد تأیید ما است. ما قصد نداریم، بگوییم همه پلیس‌های ما این‌گونه هستند، بلکه می‌گوییم دوست داریم این‌گونه باشند و یا بهتر است این‌گونه باشند. از سوی دیگر، بسیار تلاش می‌کنیم که تصویر ارائه‌شده نزدیک به واقعیت باشد؛ دقیقاً مثل همین کار.

وی در پایان گفت: اتفاقاتی در قصه رخ می دهد و پلیس درنهایت با سعه‌صدر خود برخورد می‌کند، در غیر این صورت آن رفتار پلیس قابل قبول نیست.

محمد اسفندیاری کارگردان فصل اول و امین شجاعی کارگردان فصل دوم، محسن جهانی به عنوان نویسنده، مجتبی احسانی و هاشم مسعودی تهیه کنندگان از عوامل سریال بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.