فصل جدید «کلانتری ۱۱» در مرحله تحقیق؛ به دنبال قصه جذاب هستیم

محسن جهانی نویسنده سریال «کلانتری ۱۱» درباره این مجموعه که با اقبال مواجه شده است به خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شکر سریال با اقبال مواجه شد و قرار است به فصل جدید برسد. ما یک مرحله پژوهشی برای فصل اول داشتیم و از طرق مختلف به قصهها میرسیدیم. محمد همتی پژوهشگر کار بود که خروجی پژوهش ها را در اختیار ما گذاشت.
وی درباره اینکه براساس پرونده های واقعی پیش رفته است یا خیر؟ عنوان کرد: گاهی یک پرونده کامل وجود داشت و قصه بر آن اساس طراحی می شد و گاهی تنها یک تیتر خبری کافی بود مثلا در پژوهشهایی که در اینترنت انجام میدادم، ناگهان به ماجرای جذابی برمیخوردم که سرآغاز یک قصه میشد. با این حال هم پرونده های واقعی هم این تیترها باز هم در قصه دراماتیزه می شد و جزئیاتی به آنها اضافه یا از ماجرا کم می شد.
این نویسنده درباره فصل جدید سریال نیز توضیح داد: در مورد فصل دوم، باید بگویم که متن کامل نوشته و گفتگوها و پژوهش نیز شروع شده است. به دنبال مسئولان مربوطه رفتهایم و مذاکره ها انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: محمد همتی پژوهش فصل دوم را نیز به عهده دارد و شروع به کار کرده است. ما هم به کلانتریهای مختلف و جاهای گوناگون رفتهایم و پرونده هایی را بررسی کردهایم. به دنبال یک خط داستانی بسیار قوی و جذاب برای فصل دوم هستیم که انشاءالله به آن دست یابیم.
جهانی در پایان گفت: بعد از پیدا کردن قصه منسجم و درست فرآیند نگارش آغاز خواهد شد. فصل اول که شامل فاز یک و دو می شود ۳۶ قسمت دارد و پس از اتمام آن، انشاءالله وارد پروسه نگارش و ساخت فصل دوم خواهیم شد.
سریال «کلانتری ۱۱» محصول مرکز سیمرغ است و هر شب حدود ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.
