به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ شیروان با اجرای اقدامات اطلاعاتی و کنترل‌های نامحسوس، یک خرده‌فروش سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک کیلوگرم تریاک، ۱۵۰ گرم شیره و ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و ضبط شد، افزود: پرونده مقدماتی برای متهم تشکیل و وی پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شیروان تصریح کرد: پلیس با جدیت با خرده‌فروشان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مورد مشکوک را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.