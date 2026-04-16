پلیس رازوجرگلان شکارچی غیرمجاز را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی رازوجرگلان اظهار کرد: در راستای اجرای مستمر طرحهای پاکسازی مناطق از وجود سلاح و مهمات غیرمجاز و همچنین مقابله با شکار غیرقانونی، مأموران پلیس اطلاعات شهرستان از فعالیت فردی در زمینه نگهداری و حمل سلاح شکاری فاقد مجوز مطلع شدند.
وی با اشاره به اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و اطمینان از صحت گزارشها، هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی صورت گرفت و مأموران بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی دقیق از محل، یک قبضه سلاح شکاری که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف و ضبط گردید.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این عملیات، یک شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد، تصریح کرد: پرونده قضایی برای متهم تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی لازم به دادسرای شهرستان ارسال شد.
رئیس پلیس رازوجرگلان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و همچنین شکارچیان متخلف، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اطلاعات در خصوص نگهداری، حمل و استفاده از سلاحهای غیرمجاز و همچنین فعالیتهای شکار غیرقانونی را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.
