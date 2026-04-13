حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از فردا (سه شنبه)، بتدریج سرعت باد شمال غربی بر روی دریا به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت و با تداوم وزش آن تا روز پنجشنبه، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود،در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی ساعاتی از وقت امروز (دوشنبه)، بصورت پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق شرقی، با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، امروز در برخی نقاط افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز متغیر، غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و از فردا بتدریج شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا بتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.