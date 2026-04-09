۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

بارش پراکنده باران در استان بوشهر؛ سواحل متلاطم است

بارش پراکنده باران در استان بوشهر؛ سواحل متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با افزایش پوشش ابر در استان و روی دریا، بارش پراکنده باران پیش بینی می شود و در این مدت سواحل متلاطم است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز پنج شنبه تا اوایل وقت فردا، با افزایش پوشش ابر در سطح استان و روی دریا، بارش پراکنده باران، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است ،در این مدت سواحل استان متلاطم می باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: . همچنین از اواخر وقت شنبه آینده، با نفوذ سامانه بارشی جدید به استان، وزش باد نسبتا شدید، بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط بارش باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، فردا بتدریج کاهش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در ساعاتی از وقت امروز تا اوایل وقت فردا ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در ساعاتی از وقت امروز تا بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.

