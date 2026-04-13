واکنش چین به تهدیدات ترامپ علیه تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به تهدیدات ترامپ مبنی بر محاصره تنگه هرمز، تأکید کرد که تمامی طرف‌ها باید خویشتن‌دار باشند.

این وزارت خانه اضافه کرد، محافظت از امنیت تنگه هرمز در راستای منافع مشترک جامعه بین الملل است.

وزارت خارجه چین تصریح کرد: امیدواریم واشنگتن و تهران به مفاد آتش‌بس پایبند بوده و برای دوری گزیدن از درگیری تلاش کنند.

دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا روز گذشته در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزی‌اش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخ‌نمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد، ادعایی که حتی از سوی شخصیت‌های کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.

این وزارتخانه در خصوص انتشار گزارش‌هایی درباره حمایت‌های نظامی چین از ایران تاکید کرد: پکن موضع حکیمانه و مسئولانه در قبال صادرات نظامی خود اتخاذ می‌کند.