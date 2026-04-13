توزیع بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال مالیات در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله گنجی توزیع بی‌سابقه‌ بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این موفقیت بزرگ ثمره پیوند دولت و ملت است، حماسه‌ای که با رشد ۸۴ درصدی، جان تازه‌ای به کالبد شهرها، روستاها و زیرساخت‌های علمی، ورزشی و رفاهی استان دمیده است.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نهضت خدمت رسانی و آبادانی در شهرها و روستاها و واریز مستقیم مبالغ حاصل از مالیات و عوارض به حساب مدیریت شهری و روستایی، سهم هر بخش را اینگونه عنوان کرد: در بخش شهرداری‌ها ۹۸۵ میلیارد تومان با افزایش خیره‌کننده‌ ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل گامی بلند برای تحول در چهره شهرها است.

وی به روستاهای دارای دهیاری اشاره کرد و افزود: در این زمینه با ۸۴ درصد افزایش و تخصیص ۴۵۵ میلیارد تومان شاهد شکوفایی در قلب روستاها هستیم.

گنجی خاطرنشان کرد: ۱۴ میلیارد تومان با ۹۹ درصد رشد برای روستاهای فاقد دهیاری و ۹۵ میلیارد تومان اعتبار با ۸۴ درصد افزایش سهم امور عشایر در چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه رفاه و سلامت جامعه اولویت اصلی هزینه‌کرد مالیات است و لزوم حمایت از سلامت و تکریم بازنشستگان تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح درمان و بهداشت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به نظام سلامت و درمان اختصاص یافت.

وی همچنین تاکید کرد: در حوزه تکریم بازنشستگان، مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان نیز بابت سهم بازنشستگان عزیز پرداخت شد تا مالیات مردم، پشتیبان معیشت پیشکسوتان باشد.

گنجی بیان کرد: در سنگر حمایت از نسل جوان، سهم ورزش و جوانان با ۷۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۵۲ میلیارد تومان رسید تا زیرساخت‌های ورزشی استان شاهد شکوفایی استعدادهای جدید باشند.

وی تصریح کرد: حمایت از نخبگان نیز در اولویت قرار گرفت؛ سهم پارک علم و فناوری با رشد چشمگیر ۲.۱۵ برابری به ۹ میلیارد تومان رسید تا چرخ‌های دانش‌بنیان استان با سرعتی مضاعف بچرخد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رقم خیره‌کننده‌ بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال، تنها یک عدد نیست، بلکه سند افتخاری از تلاش جهادی همکاران و درک والای مردم از فرهنگ مالیاتی است.